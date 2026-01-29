Întreprinderea de Stat Moldelectrica informează că, în urma măsurilor operative întreprinse, linia electrică aeriană LEA 110 kV Șoldănești–Florești a fost reconectată și pusă în funcțiune, fiind restabilită alimentarea cu energie electrică a consumatorilor afectați din stația electrică Șoldănești 110/35/10 kV, informează provincial.md

Mai rămân deconectate unele linii electrice aeriene de 35 și 110 kV din zonele Centru și Nord ale țării, fără impact asupra alimentării consumatorilor finali. Sistemul Electroenergetic Național funcționează stabil, cu limitări operaționale locale, parametrii de funcționare fiind monitorizați permanent de către personalul de dispecerat.

Î.S. „Moldelectrica” reiterează recomandările comunicate anterior: respectarea strictă a regulilor de securitate electrică; evitarea apropierii de conductoare electrice doborâte sau de elemente de rețea avariate; restricționarea accesului în zonele unde se desfășoară lucrări operative; având în vedere depunerile considerabile de chiciură pe conductoarele LEA de 35 și 110 kV, în anumite zone s-a redus distanța de siguranță dintre liniile electrice aeriene și obiectele din proximitate; populația este rugată să păstreze o distanță minimă de 8 metri; informarea imediată a operatorilor de transport/distribuție sau a autorităților competente despre orice situație de risc identificată.