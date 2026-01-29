Expoziția „Izvorul Inspirației” a pictorului Victor Tetco, inaugurată la Muzeul de Istorie și Etnografie din Soroca

Sala de la Colț a Muzeului de Istorie și Etnografie din Soroca a găzduit ieri, inaugurarea expoziției de picturi „Izvorul Inspirației”, semnată de pictorul Victor Tetco, un artist al cărui univers creativ depășește granițele tehnicii și se adresează direct sufletului.

Lucrările expuse reflectă o diversitate stilistică impresionantă – de la rigoarea și finețea desenului grafic, până la peisaje încărcate de emoție, care par să surprindă esența umană și respirația naturii. Prin fiecare pânză, artistul își dezvăluie trăirile interioare, transformând arta într-un dialog sincer cu privitorul.

Victor Tetco mărturisește că inspirația sa este strâns legată de echilibrul personal, subliniind rolul important pe care îl are soția sa în procesul de creație. Împreună, cei doi formează o unitate spirituală care îi oferă artistului forța și armonia necesare pentru a crea.

Expoziția „Izvorul Inspirației” va fi deschisă publicului timp de o lună, constituind o invitație la meditație, sensibilitate și frumos pentru toți iubitorii de artă care vor trece pragul muzeului.

