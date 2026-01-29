Din cele 62 de proiecte investiționale finanțate de CNAM, în anul 2026, două sunt la Soroca. Vezi care sunt acestea.

Comisia specializată de selectare și evaluare a proiectelor investiționale a desemnat câștigătorii concursului de proiecte finanțate în 2026 din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, informează cnam.md

Astfel, 62 de proiecte investiționale vor fi finanțate în anul curent. Acestea au fost selectate dintr-un număr de 109 de dosare admise pentru etapa de evaluare în cadrul concursului. Toate proiectele desemnate câștigătoare prevăd lucrări de reparație a edificiilor prestatorilor publici de servicii medicale.

Cele două proiecte câștigătoare de la Soroca sunt: Reconstrucția acoperișului blocului E, Spitalul raional „Anatolie Prisacari” (strada Testemițeanu, 68), în sumă de 948.109,64 de lei și Reparația farmaciei Centrului de Sănătate Soroca (strada Mihai Eminescu, 16) – 320.675,20 lei.

Pentru finanțarea proiectelor investiționale în anul 2026, în fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale este planificată suma de 100 milioane de lei.