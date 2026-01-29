Din cele 62 de proiecte investiționale finanțate de CNAM, în anul 2026, două sunt la Soroca. Vezi care sunt acestea.

De către
OdN
-
0
129

Comisia specializată de selectare și evaluare a proiectelor investiționale a desemnat câștigătorii concursului de proiecte finanțate în 2026 din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, informează cnam.md

Astfel, 62 de proiecte investiționale vor fi finanțate în anul curent. Acestea au fost selectate dintr-un număr de 109 de dosare admise pentru etapa de evaluare în cadrul concursului. Toate proiectele desemnate câștigătoare prevăd lucrări de reparație a edificiilor prestatorilor publici de servicii medicale.

Cele două proiecte  câștigătoare de la Soroca sunt: Reconstrucția acoperișului blocului E, Spitalul raional „Anatolie Prisacari” (strada Testemițeanu, 68), în sumă de 948.109,64 de lei și Reparația farmaciei Centrului de Sănătate Soroca (strada Mihai Eminescu, 16) – 320.675,20 lei. 

Pentru finanțarea proiectelor investiționale în anul 2026, în fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale este planificată suma de 100 milioane de lei.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentBărbat de 35 ani a fost omorât – patru bărbați și o femeie reținuți
Articolul următorExpoziția „Izvorul Inspirației” a pictorului Victor Tetco, inaugurată la Muzeul de Istorie și Etnografie din Soroca
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.