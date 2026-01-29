În luna ianuarie, Comisia Medicamentului a autorizat 30 medicamente, dintre care 17 medicamente noi și 13 – repetat

Membrii Comisiei Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) au autorizat în luna Ianuarie 30 medicamente, dintre care 17 medicamente noi și 13 – repetat, transmite moldpres.md.

Potrivit AMDM, printre medicamentele autorizate se numără: Febuxostat – comprimate filmate (DCI: Febuxostatum) – se utilizează pentru tratamentul gutei, care este asociată cu un exces al unei substanţe chimice denumite acid uric (urat) în organism; Mirzaten – comprimate filmate (DCI: Mirtazapinum) – face parte dintr-un grup de medicamente numite antidepressive, utilizate pentru tratamentul depresiei; DESMOP spray nazal, soluţie (DCI: Desmopressinum) – aparţine grupului de medicamente numite hormoni ai lobului posterior hipofizar; hormon antidiuretic (ADH) şi este indicat în diabetul insipid; poliurie (urinare excesivă) și polidipsie (aport anormal de mare de lichide) după traumatisme.