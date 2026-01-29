Procurorii cer nouă ani de închisoare, iar Ciochină spune că „sunt niște aberații”

Deși procurorii au solicitat nouă ani de închisoare pentru ex-primarul de la Boldurești, Nicanor Ciochină, acesta spune că „sunt niște aberații” pe care nu le comentează.

Or, aici ping-pongul dintre cele două părți nu se termină: pe de-o parte procurorii cer arestarea preventivă până la sentința definitivă, dar Nicanor Ciochină consideră solicitarea procurorilor drept neîntemeiată, fiindcă…„„Eu nu am să mă duc nici în Transnistria, nici în Groenlanda”.

Vă reamintim că, fost primar de Boldurești este învinuit că, în seara de 19 februarie 2024, a accidentat mortal un băiat de 14 ani și a părăsit locul accidentului. Ulterior, ar fi încercat să șteargă urmele faptei sale, dar acesta neagă acuzațiile. (Foto: TVR Moldova)