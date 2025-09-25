Dezbatere electorală OBSERVATORUL: Dialog și confruntare între PSDE, PAS și PN / VIDEO

Redacția Observatorul de Nord a desfășurat astăzi o dezbatere electorală cu candidații din raionul Soroca. Am invitat toți concurenții electorali de la aceste alegeri parlamentare, dar au acceptat să vină candidații Partidului Social Democrat European, Partidului Acțiune și Solidaritate și ai Partidului Nostru.

Astfel vă propunem înainte de a merge la alegeri, să-i privim și ascultăm pe Sergiu Ursachi (PSDE), Ion Babici (PAS) și Victor Spinei (PN), care au răspuns la întrebările noastre.

Dezbatere electorală OBSERVATORUL: Un candidat și multe întrebări / VIDEO


