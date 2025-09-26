Sorocenii sunt invitați astăzi la „Confuzia” – un spectacol cu umor și iubire

Vineri, 26 septembrie, ora 17:00, iubitorii de teatru din Soroca sunt așteptați să lase la o parte agitația zilnică și „scenele electorale” pentru a se bucura de un spectacol autentic. Piesa „Confuzia”, scrisă de Emil Gaju, promite o seară plină de emoție, umor și reflecție.

Montarea reunește pe scenă trei actori îndrăgiți: Alexandru Pleșca, Tinka Mardare și Sofia Cebotari. Fiecare interpretează personaje din lumi diferite, care se intersectează într-un șir de situații amuzante și confuze, menite să stârnească râsul, dar și să provoace spectatorii la introspecție.

Organizatorii subliniază că spectacolul este „un spectacol cu de toate: visare, mult umor și iubire”, aducând publicului o alternativă sănătoasă la zgomotul campaniei electorale. „Oferiți-i sufletului sărbătoare și el va deveni mai frumos!”, transmite conducerea teatrului, invitând sorocenii să-și rezerve această seară pentru cultură și voie bună.

Evenimentul are loc într-o zi de vineri, la final de săptămână de lucru, oferind astfel prilejul perfect de relaxare și reconectare prin teatru.