Sorocenii sunt invitați astăzi la „Confuzia” – un spectacol cu umor și iubire

De către
OdN
-
0
7

Vineri, 26 septembrie, ora 17:00, iubitorii de teatru din Soroca sunt așteptați să lase la o parte agitația zilnică și „scenele electorale” pentru a se bucura de un spectacol autentic. Piesa „Confuzia”, scrisă de Emil Gaju, promite o seară plină de emoție, umor și reflecție.

Montarea reunește pe scenă trei actori îndrăgiți: Alexandru Pleșca, Tinka Mardare și Sofia Cebotari. Fiecare interpretează personaje din lumi diferite, care se intersectează într-un șir de situații amuzante și confuze, menite să stârnească râsul, dar și să provoace spectatorii la introspecție.

Organizatorii subliniază că spectacolul este „un spectacol cu de toate: visare, mult umor și iubire”, aducând publicului o alternativă sănătoasă la zgomotul campaniei electorale. „Oferiți-i sufletului sărbătoare și el va deveni mai frumos!”, transmite conducerea teatrului, invitând sorocenii să-și rezerve această seară pentru cultură și voie bună.

Evenimentul are loc într-o zi de vineri, la final de săptămână de lucru, oferind astfel prilejul perfect de relaxare și reconectare prin teatru.


Articolul precedentDezbatere electorală OBSERVATORUL: Dialog și confruntare între PSDE, PAS și PN / VIDEO
Articolul următorMeteo, 26 septembrie 2025: vremea nu se schimbă, iar valorile termice rămân sub media perioadei
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.