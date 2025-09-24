Dezbatere electorală OBSERVATORUL: Un candidat și multe întrebări / VIDEO

De către

Redacția Observatorul de Nord a desfășurat astăzi prima dezbatere electorală cu candidații din raionul Drochia. Am invitat toți concurenții electorali, dar au confirmat că vin doar reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate și ai Partidului Mișcarea Respect Moldova.

Până la urmă, la dezbatere a fost prezentă doar candidata PAS, Marina Morozova. Aceasta a răspuns la întrebările jurnalistului Victor Cobăsneanu și ale cetățenilor.

Menționăm că pentru mâine, 25 septembrie, Observatorul de Nord a invitat la următoarea dezbatere candidații din Soroca.