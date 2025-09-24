Dezbatere electorală OBSERVATORUL: Un candidat și multe întrebări / VIDEO

De către
OdN
-
0
39

Redacția Observatorul de Nord a desfășurat astăzi prima dezbatere electorală cu candidații din raionul Drochia. Am invitat toți concurenții electorali, dar au confirmat că vin doar reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate și ai Partidului Mișcarea Respect Moldova.

Până la urmă, la dezbatere a fost prezentă doar candidata PAS, Marina Morozova. Aceasta a răspuns la întrebările jurnalistului Victor Cobăsneanu și ale cetățenilor.

Menționăm că pentru mâine, 25 septembrie, Observatorul de Nord a invitat la următoarea dezbatere candidații din Soroca.


Articolul precedentBărbat din Soroca amendat pentru comportament agresiv și nesubordonare față de poliție
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.