Bărbat din Soroca amendat pentru comportament agresiv și nesubordonare față de poliție

Un bărbat din Soroca a fost sancționat de instanță după ce, pe 24 iunie 2025, a avut un comportament agresiv în public și s-a exprimat cu cuvinte necenzurate la adresa unui angajat al poliției.

Potrivit materialelor anchetei, bărbatul nu s-a supus cerințelor legale ale polițistului și și-a folosit forța verbală și fizică pentru a se împotrivi. În ședința de judecată, contravenientul nu s-a prezentat, însă instanța a decis examinarea cauzei în lipsa sa, pentru a nu întârzia procesul. Victima, angajatul de poliție, și-a menținut declarațiile din faza inițială a anchetei, iar probele colectate, inclusiv rapoarte ale agenților constatatori și proces-verbal de cercetare la fața locului, au confirmat faptele.

Pentru fiecare contravenție s-au stabilit următoarele pedepse: 25 de unități convenționale pentru nesubordonare și 40 de unități convenționale pentru opoziția față de autorități. Prin aplicarea principiului absorbției sancțiunilor mai ușoare, amendă finală stabilită a fost de 2.000 de lei.


