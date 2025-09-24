Pacienții pot beneficia de servicii de chimioterapie la Spitalul Raional Florești

Ministerul Sănătății anunță că, începând de astăzi, 24 septembrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Florești.

Această măsură face parte din procesul de decentralizare a serviciilor oncologice, pentru ca pacienții să poată primi tratament mai aproape de domiciliu, evitând deplasările la Institutul Oncologic din Chișinău.Astfel, la Spitalul Raional Florești va fi organizată și acordată chimioterapia pacienților oncologici, conform indicațiilor medicale stabilite de specialiști. Pacienții vor fi informați și îndrumați de medicii Institutului Oncologic, prin intermediul Consiliului multidisciplinar oncologic.

Cheltuielile pentru aceste servicii vor fi acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, prin intermediul contractelor Companiei Naționale pentru Asigurări în Medicină.

 Menționăm că, după Florești, servicii similare de chimioterapie urmează să fie disponibile și în spitalele raionale din Sângerei, Briceni, Orhei și Cahul.
 Această extindere reprezintă un pas important pentru creșterea accesului pacienților la tratamente oncologice moderne și sigure, chiar în comunitățile lor.

