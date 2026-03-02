Careu comemorativ la Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” din Soroca alături de carabinieri / VIDEO

Vadim Șterbate
Astăzi la Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” din municipiul Soroca a avut loc un careu dedicat comemorării celor care au luptat în războiul dintre Federația Rusă și Republica Moldova, pentru a apăra independența și integritatea tânărului stat. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Inspectoratul General de Carabinieri al MAI. 

Despre importanța acestei zile și comemorarea eroilor care și-au sacrificat viața în războiul de pe Nistru, au vorbit atât oaspeții cât și gazdele. La eveniment au mai participat reprezentanții Direcției Situații Excepționale și ai Poliției de Frontieră. Elevii au vorbit și cântat despre pace și importanța păstrării ei. Cei prezenți au depus flori și au evocat memoria eroilor Igor Mînăscurtă și Iurie Levandovschi, foști elevi ai acestei școli, care au murit în războiul din 1992.

La final elevii au fost invitați să cunoască mai multe despre Inspectoratul General de Carabinieri, în curtea instituției fiind organizată o expoziție a tehnicii din dotare.


