Podcast OBSERVATORUL cu Preotul Nicolae Robu: „Paștele Blajinilor nu e motiv de a ne etala lipsa de cultură și bun simț” / VIDEO

Peste doar câteva zile, fiecare dintre noi va merge la cimitire pentru a cinsti memoria celor plecați dintre noi și pentru a-i saluta pe cei adormiți cu Hristos a Înviat! Or, Paștele celor adormiți este același Paște care începe în Biserică și se extinde, în egală măsură, în casele noastre și în cimitire, lângă morminte, când masa și darurile sunt oferite ca milostenie pentru cei adormiți…

Paștele Blajinilor este o bucurie pentru Hristos cel Înviat, este o afirmare a credinței și speranței noastre în învierea morților, este o zi plină de bucurie pentru că prin Învierea lui Hristos, moartea nu mai este un sfârșit fără întoarcere, dar este o trecere spre viață veșnică, alături de Hristos și de toți sfinții și drepții.

Cu părere de rău, însă, în ultimii ani această zi frumoasă s-a transformat pentru unii într-un motiv de a-și etala lipsa de cultură, iar municipiul Soroca se transformă, î acea zi, într-un centru de pelerinaj pentru jurnaliști dornici de senzații tari și de exemple crase de bun simț.

Ce trebuie să facem în aceste zile de o încărcătură spirituală aparte, ce și cui trebuie să dăm de pomană, cum să ne îmbrăcăm și cum să ne comportăm în cimitire, casa de veci ai oamenilor noștri dragi – despre toate acestea și multe altele aflați din Podcast-ul cu preotul Nicolae Robu, cleric la Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni. Vizionați și luați aminte!

Sponsorul emisiunii: ”IMPACT STRIKEBALL”

