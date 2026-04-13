Ce poți face cu surplusul de mâncare după Paște: soluții simple și utile

După mesele bogate de Paște, multe familii se trezesc cu frigiderul plin de ouă roșii, fripturi, drob și cozonac. În loc să ajungă la gunoi, aceste alimente pot fi transformate în mese noi, donate sau păstrate corect, reducând risipa alimentară și economisind bani.

Mâncarea rămasă poate deveni baza unor rețete rapide și gustoase:

Ouăle roșii pot fi folosite în salate sau sandvișuri;

Friptura se transformă ușor în tocănițe sau paste;

Drobul poate fi adăugat în omlete sau plăcinte;

Cozonacul devine desert: frigănele dulci sau budincă.

Depozitarea este esențială pentru siguranța alimentară:

Ține preparatele la frigider în recipiente închise;

Consumă carnea gătită în 2–3 zile;

Congelarea este o opțiune bună pentru prelungirea duratei de viață.

Dacă ai prea multă mâncare:

Oferă vecinilor sau persoanelor vulnerabile;

Implică-te în acțiuni locale sau inițiative caritabile;

Evită risipa și contribuie la sprijinirea comunității.

Creează un meniu pentru câteva zile folosind resturile, evită să gătești în exces imediat după sărbători și combină preparatele existente pentru diversitate.

Risipa alimentară nu înseamnă doar bani pierduți, ci și un impact asupra mediului. Alimentele aruncate contribuie la creșterea deșeurilor și la emisii de gaze cu efect de seră. Reducerea risipei începe chiar din propria bucătărie.

Surplusul de mâncare de după Paște nu este o problemă, ci o oportunitate. Cu puțină organizare și creativitate, alimentele pot fi reutilizate, împărțite sau păstrate în siguranță, contribuind atât la economia familiei, cât și la protejarea mediului.