Familie, școală și comunitate – împreună pentru copiii cu CES la Soroca! / VIDEO

De către
OdN
-
0
41

Recent în incinta Liceului Teoretic „Ion Creangă”, s-a desfășurat un atelier de discuții cu părinții elevilor cu cerințe educaționale speciale, organizat în cadrul proiectului „Împuternicirea copiilor, părinților, profesorilor și comunităților prin promovarea educației incluzive în Republica Moldova”.

Proiectul este implementat de organizația CCF (Copil, Comunitate, Familie), în colaborare cu Liceul Teoretic „Ion Creangă”, având drept scop consolidarea parteneriatului dintre familie, școală și comunitate în sprijinirea copiilor cu CES.

Atelierul, desfășurat sub genericul „Parteneriat eficient familie–școală–CCF pentru sprijinirea copilului cu CES”, a oferit un cadru de dialog deschis, în care părinții au discutat despre provocările întâmpinate, dar și despre soluții și bune practici în susținerea dezvoltării copiilor.

Coordonarea activității a fost realizată de Lilia Trifan, coordonator CCF, și Natalia Morneală, președinte CMI. Prin astfel de inițiative se consolidează colaborarea dintre toți factorii implicați, contribuind la crearea unui mediu educațional incluziv și sprijinitor pentru fiecare copil.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter: Evelina Morneală


