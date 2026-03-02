„Acasă e locul iubirii” la Soroca / VIDEO

La 27 februarie, în incinta Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Soroca a avut loc o activitate de suflet, coordonată de doamna Nadejda Mîțu, împreună cu elevii claselor a III-a A, a III-a B și a IV-a B. Activitatea, desfășurată sub genericul „Acasă e locul iubirii”, a adus în prim-plan bucuria copilăriei și valorile familiei.

Elevii au cântat, au dansat și au participat cu entuziasm la diverse activități, oferind momente pline de emoție și sinceritate. Totodată, atmosfera a fost îmbogățită de prestația ansamblului „Crenguțele”, coordonat de doamna Veronica Guțu, care a încântat publicul printr-o interpretare deosebită. Părinții prezenți la activitate au rămas impresionați și mulțumiți de momentele artistice, apreciind implicarea și dăruirea copiilor.

Realizator: Maria Șevciuc