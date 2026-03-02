„Acasă e locul iubirii” la Soroca / VIDEO

De către
OdN
-
0
25

La 27 februarie, în incinta Liceului Teoretic „Ion Creangă” din Soroca a avut loc o activitate de suflet, coordonată de doamna Nadejda Mîțu, împreună cu elevii claselor a III-a A, a III-a B și a IV-a B. Activitatea, desfășurată sub genericul „Acasă e locul iubirii”, a adus în prim-plan bucuria copilăriei și valorile familiei.

Elevii au cântat, au dansat și au participat cu entuziasm la diverse activități, oferind momente pline de emoție și sinceritate. Totodată, atmosfera a fost îmbogățită de prestația ansamblului „Crenguțele”, coordonat de doamna Veronica Guțu, care a încântat publicul printr-o interpretare deosebită. Părinții prezenți la activitate au rămas impresionați și mulțumiți de momentele artistice, apreciind implicarea și dăruirea copiilor.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Realizator: Maria Șevciuc


Articolul precedentFamilie, școală și comunitate – împreună pentru copiii cu CES la Soroca! / VIDEO
Articolul următorFobiile: cum se manifestă și cum scăpăm de ele
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.