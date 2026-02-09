Ședință de urgență la Primăria Soroca: consilierii municipali au avut de votat 12 subiecte / VIDEO

Astăzi, 9 februarie 2026, a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Soroca. Primul proiect de decizie urmează să fie realizat cu sprijin din partea Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar instalarea unor sculpturi va fi realizată cu finanțare europeană prin colaborarea cu municipiul Botoșani.

Astfel, aleșii locali au votat pentru aprobarea și cofinanțarea grantului oferit de către Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală cu scopul implementării proiectului „Construcția și extinderea sistemului de canalizare în municipiul Soroca, Regiunea de Dezvoltare Nord”, amplasarea unei sculpturi stradale din bronz noi în memoria lui Nicolae Bulat”, amplasarea sculpturii din bronz „Grigore Vieru cu maica sa și cartea”, dar și amplasarea unei Bustul lui Ion Druță.

Consilierii au aprobat Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a municipiului Soroca pentru anii 2026-2030, au alocat surse financiare din fondul de rezervă, ș.a.

