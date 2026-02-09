De astăzi, statul a început achitarea compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie

Statul a început, din 9 februarie, achitarea compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie, în cadrul programului „Ajutor la contor”. Plățile sunt transferate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar de mâine pot fi ridicate și de la oficiile poștale, comunică moldpres.md

Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pentru luna ianuarie, sprijinul financiar este acordat pentru 621 873 de gospodării, ceea ce înseamnă aproximativ 1,24 milioane de persoane, numărul beneficiarilor fiind în creștere față de luna precedentă.

Cele mai multe compensații sunt destinate gospodăriilor care utilizează combustibili solizi, urmate de cele care se încălzesc cu gaze naturale, energie termică și energie electrică.

Conform autorităților, circa 53% dintre gospodăriile eligibile vor beneficia de compensații maxime.

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că Guvernul continuă să sprijine populația în sezonul rece, combinând ajutorul financiar cu programe de eficiență energetică menite să reducă vulnerabilitatea pe termen lung.

Programul „Ajutor la contor” vizează în special gospodăriile vulnerabile, inclusiv pensionari, copii și tineri, persoane cu dizabilități și șomeri. Eligibilitatea și valoarea compensațiilor sunt stabilite prin Sistemul informațional „Vulnerabilitate Energetică”, care analizează date din mai multe baze de date ale statului.

Programul este susținut tehnic de PNUD și Guvernul Italiei și contribuie la diminuarea sărăciei energetice în Republica Moldova.