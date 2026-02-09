Viața la azil, între singurătate și o șansă la renaștere / VIDEO

De către
Elena Cornea
-
0
157

Mihail Preida s-a născut și a crescut în orașul Soroca. Obișnuit să plece des peste hotare, să muncească, să trăiască printre străini și povești neobișnuite. Spunea, uneori în glumă, alteori cu nostalgie, că a vorbit cu urșii și tigrii — metafore ale unei vieți trăite la limită, departe de casă, printre oameni necunoscuți și situații dure.

Astăzi, Mihail se află într-un alt punct al vieții sale. De aproape trei luni, pe perioada iernii și a recuperării, el locuiește la Centrul de plasament „Renaștere” din municipiul Soroca. Nu din proprie alegere, ci din lipsa alternativelor.

Toate rudele sale sunt plecate peste hotare. Nu are pe nimeni aproape care să-l îngrijească, să-i fie sprijin zilnic. Ajungerea lui la azil a fost posibilă datorită Sofiei, fiica lui Artur Cerari, cunoscut de mulți drept „Baron”, care a intervenit atunci când situația lui Mihail a devenit critică.

Viața la azil nu este ușoară. Este o tranziție dureroasă pentru un om care a cunoscut libertatea drumurilor și zgomotul lumii. Însă, pentru moment, Centrul „Renaștere” rămâne singurul loc unde Mihail are parte de adăpost.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentNutriționista Lilia Trestianu explică ce trebuie să conțină un mic dejun sănătos / VIDEO
Elena Cornea
Elena Cornea

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.