Viața la azil, între singurătate și o șansă la renaștere / VIDEO

Mihail Preida s-a născut și a crescut în orașul Soroca. Obișnuit să plece des peste hotare, să muncească, să trăiască printre străini și povești neobișnuite. Spunea, uneori în glumă, alteori cu nostalgie, că a vorbit cu urșii și tigrii — metafore ale unei vieți trăite la limită, departe de casă, printre oameni necunoscuți și situații dure.

Astăzi, Mihail se află într-un alt punct al vieții sale. De aproape trei luni, pe perioada iernii și a recuperării, el locuiește la Centrul de plasament „Renaștere” din municipiul Soroca. Nu din proprie alegere, ci din lipsa alternativelor.

Toate rudele sale sunt plecate peste hotare. Nu are pe nimeni aproape care să-l îngrijească, să-i fie sprijin zilnic. Ajungerea lui la azil a fost posibilă datorită Sofiei, fiica lui Artur Cerari, cunoscut de mulți drept „Baron”, care a intervenit atunci când situația lui Mihail a devenit critică.

Viața la azil nu este ușoară. Este o tranziție dureroasă pentru un om care a cunoscut libertatea drumurilor și zgomotul lumii. Însă, pentru moment, Centrul „Renaștere” rămâne singurul loc unde Mihail are parte de adăpost.