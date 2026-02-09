Nutriționista Lilia Trestianu explică ce trebuie să conțină un mic dejun sănătos / VIDEO

Nutriționista Lilia Trestianu, cu peste trei ani de experiență în domeniu, atrage atenția asupra importanței unui mic dejun echilibrat. Potrivit ei, prima masă a zilei poate influența nivelul de energie, concentrarea și senzația de foame pe parcursul întregii zile.

„Probabil ai auzit și tu că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Adevărul este că nu orice mic dejun îți oferă energie. Unele chiar te fac să te simți mai obosit”, explică specialista.

Un mic dejun format doar din carbohidrați simpli, precum produse dulci, cereale procesate sau patiserie, duce la o creștere rapidă a insulinei, urmată de o scădere bruscă. Acest proces provoacă somnolență, poftă de dulce și o senzație mai mare de foame. În multe cazuri, se ajunge la mese mai consistente seara, fie pentru că ai sărit peste o masă, fie pentru că ziua a început greșit.

Lilia Trestianu recomandă un mic dejun care să conțină toți macronutrienții. Proteinele pot proveni din ouă, ton sau iaurt grecesc. Grăsimile bune se găsesc în nuci, semințe de chia, in sau cânepă, ficat de cod și brânzeturi. Pentru carbohidrați complecși, poți alege pâine integrală, hrișcă, quinoa sau fulgi de ovăz. Fibrele rămân esențiale, iar legumele precum verdețurile, ardeiul, morcovul sau broccoli completează masa.

Specialista oferă și câteva exemple de combinații rapide și sănătoase. Poți pregăti o omletă cu legume, o felie de pâine integrală și câteva nuci. O altă variantă este iaurtul grecesc cu semințe de chia, nuci, ovăz și fructe de pădure. De asemenea, ouăle fierte cu salată de verdețuri, avocado și hrișcă reprezintă o alegere potrivită.

„Ideea nu este să omiți micul dejun, ci să-l alegi corect”, subliniază nutriționista. Un început de zi bine planificat te ajută să ai mai multă energie și să eviți supraalimentarea.