Soroca ar putea avea trei monumente comemorative din bronz în memoria lui Nicolae Bulat, Grigore Vieru și Ion Druță

În municipiul Soroca ar putea fi instalate trei creații sculpturale dedicate unor personalități marcante pentru cultura noastră națională și locală. Este vorba de sculptura din bronz, în memoria lui Nicolae Bulat (în preajma Cetății Soroca), Bustul lui Ion Druță pe Aleea Clasicilor din Parcul „Mihai Eminescu” și compoziția din bronz, cu denumirea „Grigore Vieru cu maica sa și cartea”, în parcul ce-i poartă numele.

Subiectele sunt puse în discuție de Primăria municipiului Soroca în cadrul consultărilor publice ce vor avea loc marți, 03 februarie 2026, la ora 14:00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Soroca.

Sursele de finanțare pentru realizarea acestor idei vor fi acoperite de proiectul „CRAFT: Renașterea transfrontalieră și promovarea tradițiilor viitoare din cadrul Programului Interreg VI-A NEXT România-Republica Moldova 2021-2027. Autoritățile municipale îndeamnă sorocenii să se implice și să vină cu propuneri.

VEZI ȘI: