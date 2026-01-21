Vlad Plahotniuc va petrece și următoarele 30 de zile după gratii. Magistrații au decis în lipsa inculpatului

Vlad Plahotniuc urmează să-și petreacă și următoarele 30 de zile după gratii, în penitenciarul N13 din capitală. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au pronunțat încheierea în absența inculpatului, care a refuzat să fie escortat în fața instanței.

Procurorul de caz și-a argumentat cererea prun faptul că Plahotniuc „s-a eschivat de la justiție timp de șase ani, utilizând mai multe identități false”. invocat probabilitatea influențării martorilor acuzării.

Potrivit materialelor acumulate în cadrul cauzei Frauda bancară, Plahotniuc ar fi beneficiat de 39.282.000 de dolari și peste 3.518.000 de euro din furtul miliardului, pentru care riscă până la 20 de ani de pușcărie. Pe lângă dosarul penal „Frauda bancară”, Plahotniuc este învinuit de abuz de serviciu în interesul unei organizații criminale și spălare de bani, de corupere pasivă în cauza conexată la dosarul „Ku