Oportunitate educațională gratuită pentru elevii din școli profesionale, colegii și centre de excelență

Elevii din școli profesionale, colegii și centre de excelență din mun Bălți, pasionați de IT, inginerie, tehnologie și domenii STEM, au acum acces la o oportunitate educațională gratuită și unică în municipiul Bălți, prin intermediul Clubului Tinerilor Makeri (CTM), program implementat la Tekwill Bălți.

Inițiativa își propune să răspundă nevoii tot mai mari de specialiști bine pregătiți în domenii tehnice și inginerești, oferind tinerilor posibilitatea de a învăța practic, de a experimenta tehnologii moderne și de a-și descoperi vocația profesională încă din perioada studiilor. Accentul este pus pe învățarea aplicată, dezvoltarea gândirii logice, a creativității și a capacității de a lucra în echipă.

Programul are ca obiectiv dezvoltarea competențelor tehnice și digitale ale tinerilor, prin activități practice desfășurate sub îndrumarea mentorilor specializați, cu experiență în domeniul tehnologic. Elevii vor avea acces la echipamente moderne și vor lucra direct cu tehnologii utilizate în industrie, ceea ce contribuie semnificativ la o mai bună pregătire pentru integrarea pe piața muncii și la orientarea profesională către domenii cu cerere ridicată. Fiecare curs include:

10 ateliere practice pentru fiecare curs

Lucru cu echipamente moderne: Arduino, imprimante 3D, CNC, laser, drone

Grupe restrânse (max. 15 participanți)

Participare 100% GRATUITĂ

Prin intermediul acestor cursuri, participanții își pot dezvolta abilități practice în domenii precum electronică și programare, robotică, modelare 3D și tehnologii de fabricație digitală, programarea dronelor, competențe esențiale pentru meseriile viitorului.

Pe lângă activitățile educaționale, tinerii care participă la cursuri sunt încurajați să se implice ulterior în concursuri și hackathoane, unde își pot testa cunoștințele, pot lucra în echipe interdisciplinare și pot dezvolta soluții pentru probleme reale. Aceste experiențe contribuie la dezvoltarea spiritului inovativ, a gândirii critice și a abilităților de colaborare.

Makeathon de Primăvară Clubul Tinerilor Makeri Bălți /5–6 aprilie 2025

Înscrierea și informațiile complete sunt disponibile pe platforma www.ctm.md, precum și prin formularul online: https://forms.gle/nYk2ip2CYdCNjZ3T9

Pentru a ilustra impactul și activitățile desfășurate în cadrul Clubului Tinerilor Makeri, este disponibil și un material video de la evenimentele organizate:

https://www.youtube.com/watch?v=8npJOjWf2pw

Clubul Tinerilor Makeri este un proiect implementat de Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC (ATIC), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, cu sprijinul Liechtenstein Development Service Moldova, și cu susținerea partenerilor regionali Tekwill, Tekwill Bălți, FabLab Ungheni și Inotek.

Date de contact pentru presă:

Website: www.ctm.md

Email: ctmbalti@gmail.com

Telefon: 076732668