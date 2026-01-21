Sprijin pentru integrarea pe piața muncii a refugiaților în nordul Moldovei

Astăzi, la Drochia, a fost inițiată o activitate de informare și consiliere profesională în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calificărilor profesionale și a oportunităților de angajare pentru refugiații ucraineni stabiliți în nordul Republicii Moldova”, de către mediatorul comunitar Nelea Pînzari. Proiectul este implementat de Asociația Obștească „Moștenitorii”, cu sprijinul organizației Solidaritätsdienst International e.V. (SODI) și finanțat de Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Aktion Deutschland Hilft și Der Paritätische Wohlfahrtsverband – Gesamtverband.

Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Direcția Ocuparea Forței de Muncă Drochia (DOFM), care și-a consolidat astfel implicarea în sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în special a refugiaților și a membrilor grupurilor vulnerabile.

Scopul principal al activității a fost facilitarea accesului la informații relevante despre piața muncii și la servicii de orientare profesională, oferind participanților cunoștințele necesare pentru a-și planifica pașii în vederea integrării socio-profesionale. Prin intermediul acestei întâlniri, beneficiarii au avut posibilitatea de a interacționa direct cu reprezentanți ai instituțiilor publice-cheie, au primit materiale informative și recomandări practice pentru dezvoltarea carierei.

Activitatea a încurajat dialogul activ între participanți și instituțiile implicate, creând un cadru propice pentru schimb de informații, clarificarea procedurilor de angajare și identificarea oportunităților de calificare profesională. Participanții au fost stimulați să inițieze colaborări durabile cu serviciile publice de ocupare, consolidând astfel legătura dintre comunitate și instituțiile care oferă suport profesional.

Directorul DOFM Drochia a subliniat că instituția rămâne un partener deschis și activ implicat în susținerea integrării pe piața muncii a persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate, reafirmând angajamentul de a sprijini inițiativele care contribuie la creșterea accesului la locuri de muncă și la dezvoltarea profesională a beneficiarilor.

Evenimentul de la Drochia reprezintă un pas important în promovarea incluziunii sociale și economice a refugiaților ucraineni, contribuind la consolidarea unui mediu favorabil integrării și participării active pe piața muncii în Republica Moldova.