Fii vocea schimbării: Elevii Gimnaziului Bulboci învață să spună „STOP” bullying-ului

Astăzi, la IP Gimnaziul Bulboci, elevii și cadrele didactice au participat la o activitate educativă dedicată prevenirii și combaterii bullying-ului. Evenimentul a avut drept scop conștientizarea tinerilor asupra efectelor violenței, intimidării și discriminării în mediul școlar.

Mesajul campaniei, „Fii vocea schimbării. Stop bullying!”, a fost transmis de doamna Doina Cebotarean, inspector de poliție din Soroca, care a discutat cu elevii printr-un dialog deschis, prezentând exemple concrete și oferind îndemnuri pentru promovarea respectului și empatiei în comunitatea școlară.

„Este important ca fiecare elev să se simtă în siguranță și respectat la școală. Împreună putem crea un mediu în care violența și intimidarea nu au loc”, a subliniat inspectorul Cebotarean.

