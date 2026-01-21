Premierul Alexandru Munteanu, la Davos: „Republica Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei…”

De către
OdN
-
0
29
Can Russia Sustain a Wartime Economy? session with Alexander Gabuev, Director, Carnegie Russia Eurasia Center, Germany; David van Weel, Minister of Foreign Affairs, Asylum and Migration of the Netherlands; Oana-Silvia Toiu, Minister of Foreign Affairs of Romania; Sviatlana Tsikhanouskaya, Leader of the Democratic Forces of Belarus; at the World Economic Forum Annual Meeting 2026 in Davos-Klosters, Switzerland, on 21/1/2026 from 09:00 to 09:30 in the Kurpark Village – Briefing Centre (Zone K), Issue Briefi

Importanța cooperării între state pentru asigurarea păcii, stabilității și prosperității, precum și consecințele războiului Federației Ruse în Ucraina a fost subliniată de Prim-ministrul Alexandru Munteanu la panelul dedicat stării economice în contextul provocărilor regionale și globale, desfășurat în cadrul Forumului Economic de la Davos.

Open Forum: Swipe Left on Reality session with Claudia Romo Edelman, Founder, We Are All Human, USA; Ronen Tanchum, Artist, Phenomena Labs, Israel; Samuele Ramadori, Co-President and Executive Director, LawZero, Canada; Sherry Turkle, Professor, Social Studies of Science and Technology, Massachusetts Institute of Technology, USA; Wanji Walcott, Chief Legal and Business Affairs Officer, Pinterest, USA; at the World Economic Forum Annual Meeting 2026 in Davos-Klosters, Switzerland, on 21/1/2026 from 09:30 to

Șeful Executivului a reafirmat angajamentul țării noastre de a contribui activ la construcția unei Europe puternice, care asigură o creștere durabilă pentru cetățeni și respect pentru drepturile omului.

„Republica Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei și să se alăture eforturilor europene de apărare a democrației, libertății și păcii. Suntem un exemplu viu că solidaritatea europeană și valorile comune pot deveni scuturi de protecție împotriva interferențelor externe destabilizatoare”, a menționat Premierul.

Șeful Executivului a accentuat că soluțiile pentru provocările de securitate, presiunile energetice, economice și geopolitice nu pot veni din competiție, ci dintr-un angajament colectiv al statelor și instituțiilor de a rezolva problemele care afectează întreaga umanitate.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentSofia Vicoveanca, mesaj cutremurător după ce a făcut infarct: „Am căpătat o viață nouă”!
Articolul următorSoroca ar putea avea trei monumente comemorative din bronz în memoria lui Nicolae Bulat, Grigore Vieru și Ion Druță
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.