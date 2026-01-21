Premierul Alexandru Munteanu, la Davos: „Republica Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei…”

Importanța cooperării între state pentru asigurarea păcii, stabilității și prosperității, precum și consecințele războiului Federației Ruse în Ucraina a fost subliniată de Prim-ministrul Alexandru Munteanu la panelul dedicat stării economice în contextul provocărilor regionale și globale, desfășurat în cadrul Forumului Economic de la Davos.

Șeful Executivului a reafirmat angajamentul țării noastre de a contribui activ la construcția unei Europe puternice, care asigură o creștere durabilă pentru cetățeni și respect pentru drepturile omului.

„Republica Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei și să se alăture eforturilor europene de apărare a democrației, libertății și păcii. Suntem un exemplu viu că solidaritatea europeană și valorile comune pot deveni scuturi de protecție împotriva interferențelor externe destabilizatoare”, a menționat Premierul.

Șeful Executivului a accentuat că soluțiile pentru provocările de securitate, presiunile energetice, economice și geopolitice nu pot veni din competiție, ci dintr-un angajament colectiv al statelor și instituțiilor de a rezolva problemele care afectează întreaga umanitate.