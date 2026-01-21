Sofia Vicoveanca, mesaj cutremurător după ce a făcut infarct: „Am căpătat o viață nouă”!

Sofia Vicoveanca a transmis un mesaj cutremurător după ce a trecut printr-un infarct, un moment care i-a schimbat profund perspectiva asupra vieții. Artista a mărturisit că această încercare grea a făcut-o să conștientizeze cât de fragilă este existența și cât de important este fiecare moment trăit. În mesajul său emoționant, interpreta de muzică populară a spus că, după această experiență, „a căpătat o nouă viață”, scrie jli.ro

Cu profundă recunoștință, Sofia Vicoveanca a vorbit despre intervenția rapidă a medicilor și despre grija pe care a primit-o în spital. Ea a subliniat că profesionalismul și omenia cadrelor medicale au avut un rol esențial în salvarea sa și că s-a simțit îngrijită cu multă căldură și respect, ca într-o familie. Acest episod dificil a fost, pentru ea, o lecție dură, dar plină de sens.

Artista a transmis un mesaj de mulțumire și tuturor celor care i-au fost alături cu gânduri bune, rugăciuni și încurajări. Sprijinul primit din partea publicului i-a oferit putere și liniște într-un moment extrem de delicat. Ea a mărturisit că aceste mesaje au ajutat-o să treacă mai ușor peste teamă și incertitudine.

Sofia Vicoveanca a vorbit și despre schimbarea interioară pe care a trăit-o după infarct. A spus că a devenit mai atentă la semnalele propriului corp și mai recunoscătoare pentru lucrurile simple, pe care înainte le considera firești. Pentru artistă, acest moment a fost un semnal de alarmă, dar și un nou început.

Chiar dacă perioada de recuperare continuă, Sofia Vicoveanca rămâne optimistă și plină de speranță. Mesajul ei este unul de credință, recunoștință și iubire pentru viață, demonstrând încă o dată puterea unui om care a trecut prin încercări grele, dar nu și-a pierdut demnitatea și lumina interioară.