Sofia Vicoveanca, mesaj cutremurător după ce a făcut infarct: „Am căpătat o viață nouă”!

Sofia Vicoveanca a transmis un mesaj cutremurător după ce a trecut printr-un infarct, un moment care i-a schimbat profund perspectiva asupra vieții. Artista a mărturisit că această încercare grea a făcut-o să conștientizeze cât de fragilă este existența și cât de important este fiecare moment trăit. În mesajul său emoționant, interpreta de muzică populară a spus că, după această experiență, „a căpătat o nouă viață”, scrie jli.ro
Cu profundă recunoștință, Sofia Vicoveanca a vorbit despre intervenția rapidă a medicilor și despre grija pe care a primit-o în spital. Ea a subliniat că profesionalismul și omenia cadrelor medicale au avut un rol esențial în salvarea sa și că s-a simțit îngrijită cu multă căldură și respect, ca într-o familie. Acest episod dificil a fost, pentru ea, o lecție dură, dar plină de sens.
Sofia Vicoveanca a vorbit și despre schimbarea interioară pe care a trăit-o după infarct. A spus că a devenit mai atentă la semnalele propriului corp și mai recunoscătoare pentru lucrurile simple, pe care înainte le considera firești. Pentru artistă, acest moment a fost un semnal de alarmă, dar și un nou început.