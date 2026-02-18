Scandalul continuă la Cosăuți, tarifele mari la biserică nemulțumesc: „Părinte ne ai de nebuni?”, „Oare cosăuțenii sunt mai bogați?” / VIDEO

Recent, la Cosăuți, a avut loc o adunare a cetățenilor din sat cu Parohul bisericii “Nașterea Maicii Domnului”, Iurie Stavița, unde a participat și primarul Andrei Prodan. Oamenii au vorbit despre problemele pe care le au, legate de tarife, înmormântări și botezuri.

Localnicii sunt revoltați de tarifele exagerate pentru înmormântări, viteză cu care se merge de la casa răposatului spre biserică, procurarea atributelor și altele. Oamenii și-au expus nemulțumirile, iar preotul a răspuns la acuzații.

Video: Marian Ceban

Amintim că, la întâlnirea din luna ianuarie cu Premierul Alexandru Munteanu, sătenii din satul Cosăuți s-au plâns că e prea scumpă înmormântarea. „Trebuie să plătim 4000 de lei, nu este destul că ai o pierdere mare în familie. În satele din jur taxa este de 1000 de lei”. Bărbatul a fost aplaudat de alți consăteni, care au spus că de fapt este vorba deja de 5000 de lei. Prim-ministrul a declarat că biserica este separată de stat, dar îi va transmite doleanța localnicilor Mitropolitului Vladimir.

L-am întrebat pe parohul bisericii din satul Cosăuți opinia sa referitoare la această problemă. Acesta ne-a declarat că cele spuse la întrunire nu sunt lucruri adevărate și că taxa pentru înmormântare este și la această biserică 1000 de lei. Am solicitat un comentariu și de la Eparhia de Soroca și Drochia a Mitropoliei Moldovei. „Regretăm pentru situația nepotrivită, creată în parohia Cosăuți! Preotul paroh va fi invitat la centrul eparhial din municipiul Soroca, în vederea discutării și soluționării problemei iscate” ne-a răspuns Înaltpreasfințitul arhiepiscop Ioan.

