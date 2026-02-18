Tichetele de vacanță: Cui? Cum? În baza căror criterii?

Guvernul a aprobat, astăzi, Regulamentul cu privire la modul de operare a tichetelor de vacanță, care prevede că angajații vor putea beneficia de tichete de vacanță. Valoarea nominală a acestora va fi de până la jumătate din salariul mediu lunar pe economie.

Astfel, acordarea tichetelor este facultativă, se realizează în baza unui act emis de către conducătorul entității, condițiile de acordare se stabilesc de către angajator printr-un regulament intern, iar termenul de valabilitate al tichetului este de un an. Tichetel vor fi acordate prin intermediul unor operatori autorizați, care vor fi înregistrați într-un Registru al Oficiului Național al Turismului, iar banii vor putea fi folosiți doar în structurile de primire turistică din mediul rural, care vor fi, la fel, acreditate.

Să menționăm că, selecția beneficiarilor tichetelor de vacanță se realizează în mod obiectiv și nediscriminatoriu, în funcție de mijloacele financiare alocate de către angajator, iar la selectarea beneficiarilor tichetelor de vacanță se aplică următoarele criterii minime: nivelul de performanță, neacordarea tichetelor de vacanță în perioada de referință anterioară, nivelul timpului de lucru, proporțional cu timpul efectiv lucrat. (Foto: Moldpres)