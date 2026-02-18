Dereneu, sub asediul… propagandei. Beneficiari ai pelerinajelor de la Moscova, în prima linie a altercațiilor

Autor: Vadim CHEPTĂNARU, anticoruptie.md

Pe lângă mercenari certați cu legea sau persoane cooptate din alte localități, la altercațiile de la biserica din Dereneu, în prima linie, au fost observați cel puțin trei preoți care au beneficiat de pelerinaje pre-electorale organizate de fundația Eurazia, afiliată lui Ilan Șor. Unii dintre ei, pe lângă destinația Chișinău-Moscova, au mers în teritoriile temporar ocupate din Ucraina, unde au oficiat slujbe în lăcașuri și au ținut predici anti-ucrainene. Și conflictul de la Dereneu a fost folosit drept tribună pentru promovarea unor mesaje provocatoare și false, în încercarea de o induce o stare de frică și de pericol, care ar veni din România sau Ucraina. Jurnaliștii portalului Anticoruptie.md au studiat biografia principalilor organizatori ai protestelor de la biserica Adormirii Maicii Domnului​ care, în pofida deciziei instanței care confirmă dreptul de folosință asupra lăcașului al Mitropoliei Basarabiei, continuă să fie păstorită de preotul Alexandru Popa, de la Mitropolia Moldovei.

Slujbă cu… blesteme

12 februarie, 2023. Cinstirea celor Trei Ierarhi, sărbătoare cu roșu în calendarul creștin ortodox. De la instrarea în satul Dereneu se aude tare, dintr-o boxă audio, legată în aceeași zi de geamul bisericii mult pătimte, predica arhiepiscopului de Ungheni și Nisporeni, Petru.

Sursa foto: CIJM

Slujba a fost urmărită, în principal, de persoane care nu locuiesc în satul Dereneu și care au declarat corespondentului Anticoruptie.md că au venit să „apere credința”, dar nu au dorit să răspundă și la întrebarea cine le-a organizat prezența la biserică. În preajma lăcașului sfânt au fost identificate mai multe unități de transport, printre care și microbuze, care aveau numere de înmatriculare din afara raoinului Călărași

Sursa foto: CIJM

Aduși organizat la slujbă au fost preoți și maici de la mănăstirile și bisericile din raioanele Ungheni, Nisporeni, Hâncești, Sângerei, Orhei.

După ce a oficiat slujba, arhiepiscopul Petru și-a declanșat furia în mesaje anti-românești și împotriva autorităților statului. Acesta a declarat că Mitropolia Basarabiei nu este „recunoscută de nimeni în lume”, că România a venit „să ne fure credința, ca Iuda”, că preoții Mitropoliei Basarabiei se ocupă de „colectarea informațiilor din Republica Moldova”. Amplificat de boxă, mesajul i-a atins și pe polițiștii care formau un cordon de securitate la ușa bisericii. Arhiepiscopul i-a amenințat că nu vor avea „unde-și îngropa părinții”, iar de toată situația „este vinovată guvernarea”.

„Ei arată document și spun că sunt din biserica română. Și așa îi amăgesc pe cei ce sunt din alte țări. Dacă tu, într-atât iubești țara României, de ce nu te duci acolo să construiești biserică și să arăți acolo că ești fiu al României. De ce ai venit aici? Noi suntem moldoveni. Așa oameni l-au răstignit pe Hristos care l-au trădat. Așa și acest Iuda trădează credința noastră. Ai început să purici toată informația, să știi cum să procedezi. Și astăzi, cum procedezi tu Iuda, ce om ești tu? Așa oameni o să-l răstignească în fiecare zi pe Mântuitorul Hristos”, a vociferat preotul.

Organizatorii protestelor, „șefii” pelerinajelor la Moscova

În fruntea protestelor de la Dereneu, în afară de Arhiepiscopul Petru, s-a aflat Vadim Corostinschi, secretar al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, care, în 2024, în ajunul alegerilor prezidențile și a referendumului, a organizat pelerinaje în Federația Rusă pentru preoți din eparhia sa.

Chiar dacă Corostinschi nu afișează în public fotografii din timpul călătoriilor sale în Federația Rusă, pentru el o fac colegii din această țară. În 2024, preotul apare la o televiziune rusească, într-un reportaj ce relata despre pelerinajul fețelor bisericești de la Mitropolia Chișinăului și întregii Molodove la Moscova. În preajma mai multor preoți moldoveni, la Lavra Sfânta Treime–Sfântul Serghie din capitala rusă, Corostinschi apare alături de Mitropolitul Vladimir care a ținut o predică în biserica mănăstirii. În același reportaj, se menționează că, în doar câteva luni, peste 900 de preoți din Republica Moldova au vizitat locurile sfinte din Federația Rusă”.

Înregimentați în războiul hibrid

Un alt preot care a participat la pelerinajele de la Moscova, în 2024, și care apare în investigațiile de presă ce demonstrează acest lucru, a fost văzut în mulțimea de la Dereneu de surse Anticoruptie.md. Este vorba despre preotul orașului Ungheni, Nicolae Prisăcaru, surprins, în timpul “călătoriilor spirituale” din Rusia, cum bea bere într-un local din acea țară.

Sursa foto: nordnews.md/FB

Pe lângă momentele de relaxare, preoții mai participau și la instruiri „tematice”: au ascultat prelegeri despre „amenințarea morală a Occidentului” și necesitatea protejării valorilor tradiționale. Li s-au oferit carduri bancare MIR, de la Promsviazibank, bancă utilizată de Ilan Șor în schemele de cumpărare a voturilor moldovenilor, pe care li s-a promis creditare cu sume importante după întoarcere. În schimb, li s-a cerut să creeze canale de Telegram pentru parohiile lor, prin care să difuzeze mesaje pro-rusești și anti-europene, influențând opiniile alegătorilor.

Preoți moldoveni, la mănăstirea Pokrovskiy din Moscova/ Sursa foto: FB//dragoșgalbur

După vizitele în Rusia, chiar Mitropolitul Vladimir a recunoscut că pelerinajele au fost achitate de fundația Evrazia, sancționată internațional pentru tentative de destabilizare în mai multe țări.

„Aceste călătorii nu au legătură cu domnul Şor, pentru că eu de câteva ori l-am întrebat pe prea fericutul Patriah Kiril de unde finanţează. El mi-a spus că este o oarecare firmă Evrazia din care primesc ei acei bani, dar cu Şor nu are nicio legătură. Mie mi s-a transmis că şi domnul Ilan Şor primeste nişte bani din această firmă, dar sunt banii lui daţi Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove”, a spus Mitropolitul Vladimir.

Vadim Corostinschi: „Am fost percheziționat de fiecare dată”

Vadim Corostinschi nu a negat că a fost la Moscova, dar nu a vrut să dea un număr exact al preoților din eparhie, care au fost beneficiari ai pelerinajelor achitate de Fundația Eurazia, afiliată lui Ilan Șor.

Întrebat despre legăturile sale și ale preoților din episcopia de Ungheni și Nisporeni cu gruparea Șor, despre instruiri propagandistice în Federația Rusă și carduri MIR aduse în Republica Moldova, acesta a calificat informațiile ca fiind false. Mai mult, acesta a insistat că, în cadrul perchezițiilor la care a fost supus în aeroport, oamenii legii nu au depistat nimic compromițător.

„De fiecare data când am intrat în țară am fost percheziționat de Poliția de Frontieră sau cei care sunt la aeroport. Au văzut cu ce am intrat în țară. Nu am adus nici carduri, nici bani, absolut nimic. De fiecare data am fost percheziționat totalmente, și genți și tot. Minciunile care le spune fostul preot Florinel Marin îs niște aberații de-ale lui”, a declarat Corostinschi, pentru portalul Anticoruptie.md.

Arhiepiscopul Petru, legături de suflet la Moscova și în Donbas

Cunoscut pentru relațiile aproape frățești cu Patriarhul de la Moscova, Arhiepiscopul Petru afișează cu pietatate fotografii în care apare alături de patrioarhul Bisericii Ruse, Kiril. , intenționat sau nu, publică chiar pe siteul episcopiei de Ungheni și Nisporeni, fotografii alături de Kirill, unde cei doi oficiază, în comun, o liturghie.

Arhiepiscopul Petru nu este doar un „pelerin” frecvent în Rusia, dar și în teritoriile ucrainene, ocupate temporar de armata rusă. În octombrie 2021, episcopul a vizitat Eparhia de Donețk, și anume Mănăstirea Sviatogorsk. O jumătate de an mai târziu, complexul monastic a fost ținta unui bombardament, iar în deflagrație și-au pierdut viața un arhimandrit, un călugăr și o măicuță.

Preotul Florinel Marin: „Parcă fac un miting pentru Șor sau pentru socialiști”

Preotul Mitropoliei Basarabiei, Florinel Marin, care este nevoit să slujească într-un spațiu improvizat, în pofida deciziei instanței care confirmă dreptul de folosință asupra lăcașului, susține că a urmări cum „rivalii” săi au schimbat narativele după ce au revenit de la Moscova.

„Mă uit aici la ei, parcă fac un miting pentru Șor, sau pentru socialiști. Din totdeauna, de când au intrat în biserică, de opt ani, pomenesc pe partiarhul Kiril, conducerea Moscovei. Acest preot, mi-au transmis colegii că a fost de 3, 4 ori la Moscova, în pelerinaje, pentru a aduce bani în Republica Moldova. Au adus carduri MIR și mulți bani. Toți acești bani am înțeles că au fost dați episcopului iar episcopal i-a dat mai departe, inclusiv oamenilor din politică care azi sunt fugiți din Republica Moldova”, a declarat Florinel Marin, pentru portalul Anticoruptie.md.

Despre propaganda politică în biserici ne-au spus, la Dereneu, și câțiva localnici, care nu au dorit să fie filmați, potrivit lor “de teama persecuțiilor.” După mai multe cazuri când li s-a sugerat la slujbe pe cine să voteze în campaniile electorale prezidențială, parlamentară și referendum, enoriașii au trecut la biserica Mitropoliei Basarabiei, aflată în aceeași curte cu lăcașul sfânt disputat.

Scandalul de la Dereneu, muniție pentru propaganda pro-rusă

“Persecuția credincioșilor ortodocși”, ”atac asupra valorilor tradiționale”, “stat capturat de interese străine”, “continua scenariul sângeros din Ucraina” sunt câteva dintre narativele propagandistice ce au împânzit paginile de pe rețelele de socializare pro-ruse, dar și instituțiile de presă afiliate partidelor cu viziuni estice.

Vitalie Florea, un internaut cu legături cu gruparea Șor de la Moscova, a postat o fotografie generată de IA, în care prezintă scandalul de la Dereneu drept o scenă apocaliptică. Câțiva preoți cu cruci în mâini luptă cu bărbați cu steaguri galbene cu însemne sataniste. Florea scrie că „acest conflict este instigat de către secta Satanistă galbenă (n.r. PAS) care a capturat statul Republica Moldova.”

Două posturi de televiziune, Canal 5 și Primul în Moldova, care au trecut pe online după ce au fost interzise din cauza propagandei ruse agresive, au acordat scandalului de la Dereneu cea mai mare atenție. Reportajele erau plasate din zece în zece minute, iar preotul Alexandru Popa, baricadat în biserică, le-a acordat comentarii în exclusivitate, ignorând alte instituții media.

Tot la Canal 5, Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel a conturat, într-o intervenție telefonică, scenarii apocaliptice pentru viitorul Republicii Moldova, care vor porni de la Dereneu. Potrivit lui, în această localitate se decide soarta Bsericii Ortodoxe din Moldova și a țării. El s-a arătat convins că situația din sat este o „continuare a scenariului din Ucraina”.

„La Dereneu, unde enoriașii luptă pentru biserică, se decide soarta nu doar a Bisericii Ortodoxe din Moldova, ci și a țării noastre în ansamblu. Sunt convins că acesta este o continuare prin care trece astăzi Ucraina, iar autorul dezbinării bisericești din Moldova este același”, a declarat Markel.

Imediat, declarațiile sale au fost preluate de portalurile rusești pro-Kremlin care au demonizat Republica Moldova și România.

Dereneu, loc nou de pelerinaj pentru politicienii pro-ruși

Din momentul în care a izbucnit al doilea val al scandalului de la Dereneu, localitatea a fost vizitată zilnic de deputați comuniști, socialiști și din alte partide cu viziuni ruse. Din primele zile ale disensiunilor, socialistul Bogdan Țîrdea a făcut live-uri de la fața locului. Alături de el a fost observat deputatul comunist, Adrian Dumeniuc. Cei doi au fost văzuți cum transmiteau pachete cu alimente, prin geamul cu gratii, preotului Alexandru Popa și familiei sale, baricadați în biserică.

Liderul socialist, Igor Dodon, însoțit de deputatul comunist, Diana Caraman, au fost și la Judecătoria din Strășeni pentru a-i susține pe cei șase reținuți pentru organizarea dezordinilor de la Dereneu. Cei doi le-au luat apărarea, menționând că au fost reținuți pe nedrept, în numele creștinismului.

Speakerul Igor Grosu a sugerat că reprezentanții partidelor politice nu ar trebui să se implice în scandalul de la biserica Dereneu.

„Este un conflict între ortodocși și ortodocși. Legea e lege pentru toți. Vedem politicieni care capitalizează și se victimizează pe acest conflict”, a spus Grosu, avertizând că acest conflict nu ar trebui folosit pentru obținerea dividendelor politice.

De altă parte, liderul PSRM, Igor Dodon, a propus organizarea unui referendum în localitate.

„Consider că biserica trebuie să rămână în afara influenței statului. Ceea ce se întâmplă la Dereneu este rezultatul implicării statului, a guvernării în această situație. Cum vor decide localnicii, așa să fie, biserica de acolo nu are nimic cu România”, a declarat Dodon.

Ideea organizării unui referendum a fost propusă și de deputata PCRM, Diana Caraman.

Preoți fără „viză de reședință”

Conflictul în jurul bisericii din Dereneu a început în anul 2017. După 25 de ani de slujire sub jurdicția Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, parohul Forinel Marin și credincioșii activi au decis să adere canonic și juridic la Mitropolia Basarabiei. În martie 2018, un grup de localnici a spart ușa bisericii, a schimbat lacătul și l-a alungat pe Florinel Marin de la slujire, iar în locul lui a venit un alt preot, Alexandru Popa, numit de Mitropolia Moldovei. La adunarea din 18 martie 2018, 400 de locuitorii ai satului au decis să treacă sub jurisdicția Mitropoliei Basarabiei, însă lor le-a fost blocat accesul în biserică.

În iunie 2025, Curtea Supremă de Justiție a pus punct în cauza legată de Biserica din Dereneu, păstrând dreptul de folosință asupra lăcașului după Mitropolia Basarabiei.

La 1 februarie curent, conflictul a luat o nouă turnură, atunci când Arhiepiscopul de Ungheni și Nisporeni, Petru, însoțit de câteva zeci de persoane, a venit la Dereneu pentru a forța intrarea în biserică, dar a fost oprit de oamenii legii. Ulterior, polițiștii s-au retras, iar preotul Mitropoliei Moldovei continuă să slujească în lăcaș.

Anticoruptie.md a semnalat, în investigația PREOȚI FĂRĂ VIZĂ DE REȘEDINȚĂ, o tendință îngrijorătoare de prigoană a preoților din localitățile Republicii Moldova, care vor să treacă de la Mitropolia Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, la Mitropolia Basarabiei.

Sursa foto: CIJM

Cei care și-au declarat desprinderea sunt nevoiți, la propriu, să slujească în spații improvizate, așa cum, odată cu caterisirea, sunt scoși din biserici și diabolizați.