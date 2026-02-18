Pentru trafic de ființe umane și trafic de copii, un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 17 ani de închisoare

Procuratura Căușeni, oficiul Ștefan Vodă, informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală privind traficul de ființe umane și traficul de copii, comise de un bărbat în vârstă de 47 de ani.

Potrivit materialelor cauzei, în perioada mai – iulie 2023, inculpatul, împreună cu alte persoane aflate încă în curs de identificare/ cercetate separat, a recrutat persoane din diferite regiuni ale țării, inclusiv copii. Profitând de vulnerabilitatea lor și de lipsa sprijinului familial, victimele au fost atrase prin promisiuni false de angajare la un loc de muncă bine plătit, cu cazare și hrană asigurată.

Ulterior, persoanele recrutate erau transportate la două foste brigăzi de tractoare: una situată în raionul Ștefan Vodă, care îi aparține unui complice, și cealaltă în regiunea transnistreană. Victimele erau cazate în clădirile acestor brigăzi, în camere aglomerate, cu paturi improvizate din sârmă și fără condiții decente de trai, fiind supravegheate permanent și împiedicate să părăsească teritoriul îngrădit, loc unde victimele erau exploatate prin muncă.

Acestea erau duse zilnic pe câmpuri și obligate să muncească în special la colectarea fructelor, plantarea răsadurilor sau întreținerea culturilor, în regim de peste 10 – 12 ore pe zi, cu pauze de aproximativ 30 de minute. În cazul neîndeplinirii normelor de muncă, erau amenințate cu aplicarea violenței fizice.

Deși li se promisese plata între 300 și 500 de lei pentru o zi de muncă, salariile nu le-au fost achitate, iar din sumele pretinse erau reținute cheltuieli pentru hrană și transport, fără consimțământul lor.

Au fost identificate opt victime, dintre care trei bărbați și cinci minori, inclusiv un copil care nu împlinise vârsta de 14 ani. Minorii erau obligați să muncească în aceleași condiții grele ca și adulții, fiind strict supravegheați.

Exploatarea a continuat până la începutul lunii iulie 2023, când trei minori au reușit să părăsească teritoriul și au fost depistați de un echipaj de poliție, fapt ce a determinat la intervenția autorităților.

Inculpatul și-a recunoscut parțial vina.

Instanța a dispus încasarea de la inculpat, în beneficiul victimelor, a despăgubirilor pentru prejudiciul moral suferit, în sumă de 10.000 lei pentru fiecare victimă, iar pentru una dintre victime – 15.000 lei.

Hotărârea nu este definitivă, iar persoana condamnată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a sentinței.