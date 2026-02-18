Trimiși în judecată pentru omor cu deosebită cruzime – învinuiți un tânăr de 27 de ani și un minor de 15 ani

Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unui tânăr de 27 de ani și a unui minor de 15 ani de comiterea infracțiunilor de răpire și omor cu deosebită cruzime. Învinuitului de 27 de ani i-a fost incriminată și fapta de atragerea a minorilor în activitate criminală.

Potrivit probelor, la data de 05 octombrie 2025, pe timp de noapte, cei doi s-au deplasat cu o căruță la domiciliul victimei, aflat într-un sat din raionul Telenești. Minorul a rămas afară, iar al doilea inculpat a scos victima din domiciliu, și acoperindu-i capul cu o perdea, l-a urcat cu forța în căruță.

Ulterior, inculpații au transportat bărbatul într-o zonă de șes din extravilanul localității, unde l-au agresat fizic prin aplicarea de lovituri cu pumnii și picioarele. Potrivit învinuirii, aceștia au legat victima cu o sârmă de picior, care au atașat-o la căruță și ar fi târât-o pe o distanță de aproximativ 20 de metri. În timp ce victima era încă în viață, inculpații i-au dat foc, cauzându-i suferințe fizice și psihice intense, manifestate prin arsuri extinse ce au afectat circa 40% din suprafața corpului. În urma leziunilor suferite, victima a decedat la fața locului. Învinuiții au pledat nevinovați, informează procuratura.md. Potrivit legii, persoana majoră riscă pedeapsa cu închisoarea de până la 25 de ani sau detențiune pe viață, iar minorul riscă o pedeapsă de până la 12 ani de închisoare.