Trimiși în judecată pentru omor cu deosebită cruzime – învinuiți un tânăr de 27 de ani și un minor de 15 ani

De către
OdN
-
0
27

 Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unui tânăr de 27 de ani și a unui minor de 15 ani de comiterea infracțiunilor de răpire și omor cu deosebită cruzime. Învinuitului de 27 de ani i-a fost incriminată și fapta de atragerea a minorilor în activitate criminală.

 Potrivit probelor, la data de 05 octombrie 2025, pe timp de noapte, cei doi s-au deplasat cu o căruță la domiciliul victimei, aflat într-un sat din raionul Telenești. Minorul a rămas afară, iar al doilea inculpat a scos victima din domiciliu, și acoperindu-i capul cu o perdea, l-a urcat cu forța în căruță.

Ulterior, inculpații au transportat bărbatul într-o zonă de șes din extravilanul localității, unde l-au agresat fizic prin aplicarea de lovituri cu pumnii și picioarele. Potrivit învinuirii, aceștia au legat victima cu o sârmă de picior, care au atașat-o la căruță și ar fi târât-o pe o distanță de aproximativ 20 de metri. În timp ce victima era încă în viață, inculpații i-au dat foc, cauzându-i suferințe fizice și psihice intense, manifestate prin arsuri extinse ce au afectat circa 40% din suprafața corpului. În urma leziunilor suferite, victima a decedat la fața locului.

Învinuiții au pledat nevinovați, informează procuratura.md.

Potrivit legii, persoana majoră riscă pedeapsa cu închisoarea de până la 25 de ani sau detențiune pe viață, iar minorul riscă o pedeapsă de până la 12 ani de închisoare.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentPentru trafic de ființe umane și trafic de copii, un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 17 ani de închisoare
Articolul următorComportamentl intimidant și degradant manifestat de Igor Dodon în raport cu mai multe jurnaliste
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.