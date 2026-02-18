Comportamentl intimidant și degradant manifestat de Igor Dodon în raport cu mai multe jurnaliste

Centrul pentru Jurnalism Independent, alături de organizațiile neguvernamentale de media cosemnatare, printre care Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) condamnă ferm și fără echivoc comportamentul intimidant și degradant manifestat de deputatul PSRM Igor Dodon în raport cu mai multe jurnaliste care își exercitau misiunea profesională de informare a publicului privind derularea dosarului penal denumit generic „Kuliok”, în care politicianul este inculpat, scrie anticoruptie.md.

„Venit la ședința de judecată din 17 februarie, Igor Dodon a evitat să răspundă la întrebările legitime ale jurnalistei TV8 Camelia Ciornocan optând pentru un monolog și recurgând la remarci cu tentă sarcastică. Formulări precum „eu știu că ești vărsătoare, așteaptă” sau apelativul „puișor”, precum și gestul de a-i prinde mâna în timpul adresării unei întrebări, reprezintă manifestări incompatibile cu standardele unui comportament public responsabil și denotă o atitudine de intimidare și lipsă de respect față de activitatea jurnalistică. De asemenea, redacția CU SENS a semnalat un alt incident, petrecut în aceeași zi, în care Igor Dodon și-a permis să își lase paltonul în brațele jurnalistei Doina Onofrei, prezentă la ședința de judecată, drept „garanție” că își va onora promisiunea de a răspunde la întrebări. Un asemenea gest este profund inadecvat și denotă o atitudine de trivializare și desconsiderare a rolului jurnalistului, reducând interacțiunea profesională la un registru de superioritate ostentativă și umilire”, se arată într-o Declarație a Centrului pentru Jurnalism Independent, semnată de mai multe organizații media, între care și Centrul pentru Investigații Jurnalistice (CIJM).

Semnatarii Declarației reamintesc deputatului PSRM Igor Dodon că presa are rolul legitim de a adresa întrebări persoanelor care exercită sau au exercitat funcții publice, mai ales atunci când acestea sunt vizate în cauze de interes major pentru societate. Refuzul de a răspunde este un drept al oricărei persoane, însă acesta nu poate fi substituit prin remarci jignitoare sau gesturi intimidante.

„Utilizarea unor apelative diminutive sau aluzii personale în raport cu o jurnalistă aflată în exercitarea atribuțiilor sale profesionale este inacceptabilă și contravine principiilor dialogului public bazat pe respect și argumente”, se mai arată în Declarație.

Semnatarii cer deputatului Igor Dodon să înceteze manifestările de acest gen și să adopte, pe viitor, un comportament adecvat în raport cu reprezentanții mass-media, răspunzând în mod clar și responsabil la întrebările legitime ale jurnaliștilor. Totodată, cerem politicianului să exprime scuze publice față de jurnalistele TV8 și CU SENS pentru comportamentul inadmisibil manifestat.

Totodată, încurajează redacțiile să acorde o atenție sporită pregătirii reporterilor pentru gestionarea situațiilor de intimidare, prin instruiri și protocoale clare de reacție, astfel încât aceștia să poată răspunde ferm și profesionist oricăror manifestări abuzive.