Creșe la Soroca-Nouă și în dealul municipiului din banii Guvernului: cum au votat consilierii? / VIDEO

Primăria Municipiului Soroca vrea să participe la Programul guvernamental „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”. Autoritățile municipale au decis să aplice pentru două grădinițe din Soroca – Instituția de Educație Timpurie nr. 15 „Clopoțel” din dealul orașului și Instituția de Educație Timpurie nr. 16 „Izvoraș” de la Soroca-Nouă.

Proiectele au ca obiectiv „creșterea capacității de școlarizare și asigurării accesului copiilor la servicii de educație timpurie de calitate, adaptate la standardele europene”. În cazul Instituției de Educație Timpurie nr. 16 „Izvoraș”, se planifică construcția unei anexe pentru grupele noi formate de creșă pentru extinderii capacității de îngrijire și educație timpurie. Consilierii municipali au avut mai multe întrebări la acest subiect, dezbătut la recenta ședință a Consiliului Municipal Soroca, iar la final au aprobat cu unanimitate de voturi ambele proiecte de decizie. Urmează deja ca acestea să fie depuse la concursul public organizat de executiv.

Menționăm că Guvernul a informat anterior că va aloca 385,7 milioane de lei pentru extinderea creșelor în anii 2026-2027. Astfel, vor fi create până la 5000 de locuri de creșă, va fi finanțată extinderea grupelor existente și crearea unor grupe noi, inclusiv construcția anexelor. Din suma totală de 385,7 milioane de lei, 136,6 milioane de lei sunt prevăzuți pentru anul 2026, iar 249,1 milioane de lei pentru anul 2027. Bugetele proiectelor vor varia între 1,5 până la 10 milioane de lei per proiect, în funcție de amploarea intervenției. Autoritățile publice locale eligibile vor putea consulta condițiile de participare la concurs în Ghidul de aplicare.

Programul Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșă” face parte din Agenda de reforme a Planului de Creștere al Republicii Moldova pentru anii 2025–2027. Programul sprijină echilibrul dintre viața de familie și carieră, ajutând părinții să revină în câmpul muncii.