Scăldatul de iarnă pe Nistru monitorizat de salvatorii din Soroca / VIDEO

Scăldatul în apa rece a Nistrului, în plină iarnă, a devenit o rutină pentru doi locuitori din Soroca. De ani buni, aceștia practică înotul de iarnă chiar și atunci când temperaturile sunt scăzute și gerul se face simțit. Bărbații vin zilnic la râu de două ori, la amiază, în jurul orei 12:00, și seara, pe la ora 16:00.

Activitatea are loc pe plaja din municipiul Soroca, în apropierea stației de salvare pe apă. Potrivit lui Eugen Doga, șef adjunct al Direcției Situații Excepționale Soroca, acest sector este unul sigur și monitorizat permanent de salvamari.

„Cetățenii care practică scăldatul pe timp de iarnă o fac anume aici. Zona este dotată cu scări și mijloace de prim ajutor. Salvamarii sunt pregătiți să intervină în caz de necesitate”, a precizat Eugen Doga.

Reprezentantul DSE Soroca îndeamnă persoanele care aleg scăldatul de iarnă să respecte regulile de siguranță și să evite alte locuri nesigure. În această perioadă, multe bazine acvatice din raion, inclusiv unele porțiuni ale râului Nistru, sunt acoperite cu formațiuni de gheață, iar deplasarea pe gheață este periculoasă.

Eugen Doga atrage atenția și asupra riscurilor legate de pescuitul la copcă. El spune că gheața este considerată sigură doar dacă are o grosime de cel puțin 8 cm și o culoare albăstruie-verzuie. Pescarii trebuie să meargă cu pași mici, alunecați, și să fie pregătiți să se elibereze rapid de greutăți în caz de pericol.

Specialistul recomandă ca pescarii să aibă cu ei o frânghie de 10–15 metri, cu o greutate de 400–500 de grame la un capăt, o vestă de salvare și un fluier. Săritul pe bucăți de gheață rupte este interzis, la fel și aprinderea focului pe gheață sau găurirea acesteia în zone aglomerate.

Un apel aparte este adresat părinților. Aceștia sunt rugați să își supravegheze atent copiii și să nu le permită joaca sau patinajul pe gheață fără control, mai ales în locuri periculoase. Totodată, autoritățile locale și asistenții sociali sunt îndemnați să se implice activ în informarea cetățenilor, pentru a preveni incidentele pe gheață.

Scăldatul de iarnă poate fi un obicei practicat în siguranță, dar doar cu respectarea strictă a regulilor și în locuri supravegheate de salvatori.