„Frații n-au ajutat și n-au încercat”. Dezinformare în contextul penei de curent din 31 ianuarie

Mai multe surse pro-Kremlin au titrat că România nu a ajutat și nici nu a încercat să ajute R. Moldova sâmbătă, 31 ianuarie, când aceasta a rămas fără electricitate timp de mai multe ore. În realitate, după problemele înregistrate pe linia electrică Isaccea – Vulcănești – MGRES – Chișinău, R. Moldova a început a primi electricitate anume din România prin cele patru linii care traversează Prutul, testate în noiembrie 2024.

„Frații n-au ajutat și n-au încercat (în original: «Братья не помогли и не пытались»), a scris canalul de Telegram Нетипичная Mолдова NEWS. Textul a fost preluat de alte câteva canale (ГРТ: Гагаузский Реальный Телеграм, Молдовsky, Гражданин sau KP Moldova), de câteva site-uri (inclusiv News.mail.ru, КП в Молдове și cel al Partidului Comuniștilor), dar și pe Facebook (aici sau aici).

„Acum, după o asemenea situație critică, vedem că lozincile despre „frăție”, „prietenie” și „sprijin” din partea României nu sunt altceva decât o înșelătorie” (în original: «Теперь, после такой внезапной, критической ситуации, мы видим, что лозунги про „братство”, „дружбу” и „поддержку” со стороны Румынии — не более чем обман»), au notat sursele citate, omițând să scrie că R. Moldova a rămas fără electricitate din cauza atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, de care este (deocamdată) parțial dependentă R. Moldova.

În timpul penei de curent, R. Moldova a primit energie electrică anume din România

R. Moldova nu a achiziționat energie de avarie (n. r. – energie cumpărată urgent, la prețuri mai mari, în situații critice) în timpul penei de curent masive de sâmbătă, 31 ianuarie, a declarat responsabilul de comunicare al SA Moldelectrica, Igor Grițco. Informația a fost confirmată și de Ministerul Energiei, care a precizat că nu a fost nevoie de achiziția energiei de avarie (n. r. – din România). După problemele înregistrate pe linia electrică Isaccea – Vulcănești – MGRES – Chișinău, R. Moldova a început să fie alimentată cu electricitate prin cele patru linii de 110 kV care traversează Prutul.

„Consumul a fost mai mic decât cel planificat și, prin urmare, energie de avarie nu a fost achiziționată din sistemul energetic românesc. În momentul în care a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic, Moldelectrica împreună cu Transelectrica au pus în funcțiune cele patru linii care lucrează în regim insular. Este vorba despre liniile Huși-Cioara, Stânca-Costești, Țuțora-Ungheni și Fălciu-Gotești. Astfel, treptat, a fost gestionată criza”, a declarat pentru TVR Moldova consultantul pentru comunicare al Ministerului Energiei, Vitalie Condrațchi.

Amintim că în noiembrie 2024, Î. S. Moldelectrica a testat și activat regimul de insularizare pe patru linii electrice de 110 kV cu România. Această acțiune asigură o opțiune alternativă a furnizării de energie electrică în R. Moldova. Cele patru linii permit alimentarea cu energie electrică din România a circa o treime din consumatorii din R. Moldova, potrivit responsabililor Moldelectrica.

Pana de curent, exploatată imediat de actorii de dezinformare

Sursele propagandistice menționate, precum și altele similare, au manipulat opinia publică (prin postări și așa-numite știri) pentru a discredita strategia de securitate energetică a statului.

Propagandiștii au încercat să exploateze defecțiunea tehnică (cauzată de problemele sistemului energetic ucrainean, atacat constant de armata rusă) prin mesaje ca „eșecul/mitul independenței energetice”, „sabotajul economic deliberat al PAS” sau „costurile rusofobiei”.

Narațiunile urmăresc erodarea încrederii publicului în integrarea europeană prin contrastarea instabilității actuale cu „fiabilitatea” percepută a sistemului din perioadă sovietică.

Mihai Avasiloaie, Stopfals.md