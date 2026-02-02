Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 2-8 februarie 2026

Horoscop săptămânal Berbec: 2-8 februarie 2026

Mercur poate fi denumit ca fiind păzitorul tău ancestral în zilele care urmează. Vei încerca să aprofundezi cât poți de mult înțelesul sau semnificația anumitor relații din viața ta. Constant ești nemulțumită de cei din jur, iar această stare de spirit atrage după sine conflicte, reproșuri și o stare emoțională vulnerabilă.

Horoscop săptămânal Taur: 2-8 februarie 2026

Ești pregătită în orice moment pentru orice compromis este nevoie, dar sunt situații în care trebuie să fii conștientă că nu poți să faci mai mult decât atât. La birou este de preferat să lași loc flexibilității și înțelegerii. Fiecare dintre noi își trăiește propria poveste de viață. Nu avem de unde știi însă sub ce formă se derulează aceasta.

Horoscop săptămânal Gemeni: 2-8 februarie 2026

De prea multe ori ai ales să te consumi atât de mult pentru oameni sau lucruri care nu au meritat, încât ai ajuns la epuizare psihică și fizică. A vorbi în termeni pozitivi despre sine presupune iubire de sine, și nu o atitudine arogantă. Atunci când mizezi cu totul pe spontaneitate, tot ceea ce trăiești se învăluie în autenticitate și profunzime.

Horoscop săptămânal Rac: 2-8 februarie 2026

Simți că ești destul de tensionată din punct de vedere psihic și vei încerca să cauți ajutor la cei dragi. Unele persoane vor veni înainte ta și te vor ajuta să te regăsești, iar altele îți vor face mult mai mult rău. Atunci când alegi să vorbești despre ceea ce simți, asumă-ți că emoțiile sunt doar ale tale și nimeni nu le va înțelege cu adevărat.

Horoscop săptămânal Leu: 2-8 februarie 2026

Anumite contexte în care te vei afla îți vor oferi răspunsul pe care îl căutai de ceva timp în raport cu viața profesională. Este posibil ca ceea ce faci în prezent să nu te reprezinte cu adevărat. Deși preocupările tale de zi cu zi sunt dintre cele mai variate, pe alocuri tot vei avea tendința să simți că te „sufoci” în rutină.

Horoscop săptămânal Fecioară: 2-8 februarie 2026

Vrei să stai departe de o anumită persoană, dar sunt lucruri care te tot apropie de ea. Ai nevoie de autenticitate pentru a putea să te deschizi față de cei din jur. Majoritatea rezoluțiilor pe care le ai pentru această săptămână vor fi ușor de îndeplinit, dar starea ta de împlinire nu va fi una reală. Ceva nu face sens pentru tine.

Horoscop săptămânal Balanță: 2-8 februarie 2026

Astrele sunt cele care te vor ghida pe parcursul întregii zile. Deși ai nevoie de mai multă susținere de la anumite persoane din viața ta, știi că trebuie să ai încredere în sine. Și faci asta. În plan intim trăiești o perioadă împlinitoare. Relația în care te afli te face să te simți iubită și apreciată exact pentru ceea ce ești.

Horoscop săptămânal Scorpion: 2-8 februarie 2026

De cele mai multe ori promovezi o imagine falsă și asta dă de gândit celor care încearcă să mai aibă inițiative în ceea ce te privește. Este nevoie de o comunicare clară și autentică. Intrigile de la birou te fac să fii și mai prezentă în plan profesional și să îți dorești să faci lucruri care să ajute la promovarea ta.

Horoscop săptămânal Săgetător: 2-8 februarie 2026

Ai nevoie să readuci în viața ta starea de echilibru de altădată. Maniera în care te raportezi constant la toate situațiile tensionate de la birou face din tine o colegă desăvârșită. Deși îți este destul de frică de ceea ce îți rezervă ziua de mâine, încerci să nu te lași atrasă în această negură a propriilor gânduri. Zilele de weekend se anunță intense din punct de vedere emoțional.

Horoscop săptămânal Capricorn: 2-8 februarie 2026

Marte îți dă astăzi curajul de a te confrunta cu propriile slăbiciuni. Aceasta este prima mutare pe care trebuie să o faci pentru recâștigarea stimei de sine de altădată. Zilele acestea se anunță a fi dificile din punct de vedere profesional. Vei fi pusă în contexte tensionate și care te vor obosi psihic.

Horoscop săptămânal Vărsător: 2-8 februarie 2026

„Fugi” mereu doar după lucruri autentice și nu alegi să faci niciun compromis în acest sens. Relațiile importante pentru tine se definesc prin încredere și dăruire. Chiar dacă de multe ori ai tendința de a renunța la propria persoană în pofida altora, știi că tot ceea ce faci are drept scop o stare de echilibru interior.

Horoscop săptămânal Pești: 2-8 februarie 2026

Comportamentul tău este unul pasiv-agresiv și asta îi va irita pe cei mai sensibili dintre interlocutorii tăi. În altă ordine de idei, pe unii oameni cu care vei interacționa îi va ajuta în decizia de a se îndepărta de tine. Indiferent de acest aspect, nu îți dorești să te schimbi pentru că te simți în armonie cu propria persoană. Asta este ceea ce contează!

