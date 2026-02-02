Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: R. Moldova și-a acoperit 94% din consumul de energie electrică din surse interne după blackoutul parțial

La o zi după blackoutul parțial, Republica Moldova a reușit să își acopere aproximativ 94% din consumul de energie electrică din surse interne, la ora 12:42. Informația a fost prezentată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în baza datelor furnizate de operatorul de sistem Moldelectrica, informează moldovainvest.eu

Structura producției și a importurilor

Conform ministrului, la ora menționată, importurile de energie electrică au fost limitate la 29,5 MW, realizate prin patru linii de 110 kV care funcționează în regim insular cu sistemul energetic al României. Producția internă a inclus 376 MW generați de centralele Termoelectrica și CET Nord, peste 118 MW proveniți din panouri fotovoltaice, precum și aproximativ 28 MW produși de hidrocentrale și turbine eoliene.

Limitările datelor prezentate

Dorin Junghietu a subliniat că aceste cifre reflectă o situație punctuală, specifică unui interval orar dintr-o zi de weekend, când consumul de energie este mai redus. În orele de vârf, dimineața și seara, cererea crește semnificativ, iar producția de energie solară este inexistentă, ceea ce influențează balanța energetică.

Planuri privind stocarea energiei

În acest context, ministrul a anunțat că, pe parcursul anului curent, urmează să fie instalate aproximativ 200 MW de sisteme de stocare a energiei (BESS). Acestea vor permite utilizarea energiei regenerabile produse pe timpul zilei în perioadele de consum maxim, în special seara și dimineața.

Sursele de alimentare din 31 ianuarie

Pe parcursul zilei de 31 ianuarie, consumatorii au fost alimentați din mai multe surse: producția internă, importurile prin cele patru linii de 110 kV (Stânca–Costești, Huși–Cioara, Țuțora–Ungheni și Fălciu–Gotești), precum și prin liniile Isaccea–Vulcănești și tranzitul de energie din România pe linia Novodnestrovsk–Bălți.

Contextul blackoutului

Amintim că avariile majore din rețeaua electrică a Ucrainei au provocat o pană de curent de amploare, care a afectat și mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Incidentul a dus la scăderea tensiunii pe linia Isaccea–Vulcănești–MGRES, lăsând zeci de localități, inclusiv municipiul Chișinău, fără energie electrică timp de câteva ore.