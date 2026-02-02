Infractorii devin tot mai sofisticați – atenție la escrocheriile online!

Inspectoratul de Poliție Sorocainformează despre riscurile escrocheriilor online și metodele folosite de infractori pentru a-ți fura datele personale, informațiile bancare sau chiar bani. Infractorii devin tot mai sofisticați și folosesc tehnici greu de identificat pentru a te înșela.
Metodele de fraudă pot include:
Mesaje înșelătoare prin aplicații de mesagerie (SMS, WhatsApp, Telegram) cu oferte „gratis” sau prețuri prea mici pentru a fi adevărate, care te duc către linkuri periculoase.
Site-uri false care imită pagini oficiale și îți solicită date confidențiale (parole, numere de card bancar, etc.).
Oferte tentante care promit câștiguri rapide sau reduceri semnificative, dar care sunt capcane pentru a-ți fura banii.
Cum te poți proteja?
Verifică întotdeauna sursa mesajelor și a linkurilor primite. Nu accesa linkuri suspecte și nu oferi informații personale!
Fii precaut când primești oferte care par prea bune pentru a fi adevărate!
Descarcă aplicațiile doar din surse oficiale (Google Play, App Store).
Activează protecția pe dispozitivele tale: antivirus și autentificare în doi pași.
Raportează imediat orice activitate suspectă! Dacă ai fost victima unei escrocherii, contactează-ne la numărul unic de urgență 112.
Protejează-ți datele personale și fii vigilent!