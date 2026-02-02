Infractorii devin tot mai sofisticați – atenție la escrocheriile online!

Mesaje înșelătoare prin aplicații de mesagerie (SMS, WhatsApp, Telegram) cu oferte „gratis” sau prețuri prea mici pentru a fi adevărate, care te duc către linkuri periculoase.

Site-uri false care imită pagini oficiale și îți solicită date confidențiale (parole, numere de card bancar, etc.).

Oferte tentante care promit câștiguri rapide sau reduceri semnificative, dar care sunt capcane pentru a-ți fura banii.