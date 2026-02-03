Mai mulți elevi au căzut pe drum, printre mașini, din cauza că nu au fost curățite străzile lăturalnice din Soroca / VIDEO

Mai mulți soroceni sunt revoltați că în timp ce străzile principale din municipiu sunt curățite cap-coadă de gheață, străduțele și drumurile din alte sectoare sunt lăsate la voia întâmplării. Astăzi de exemplu mai multe persoane, dar în special elevi care mergeau la școală, au căzut pe drumul transformat în patinoar.

Astfel de situații au fost surprinse de un șofer pe strada Miron Costin din dealul municipiului Soroca.

Unii soroceni s-au indignat pe grupurile locale de pe rețelele de socializare. „Bună dimineața lume care va-ți trezit că autoritățile dorm. Iată așa e pregătit drumul de dus copii la școală și grădiniță după zilele de odihnă. Oare nu-i o mână de sare să presoare strada Ștefan cel Mare, de la spălătoria auto în sus vreo câțiva metri, că s-o mai făcut milă cineva și o mai presurat, oare câtă lume trebuie să mai cadă jos. Porțiunea aceasta de drum în deosebi e uitată în toate anotimpurile anului.”

Deocamdată nu am putut obține un comentariu de la conducerea primăriei Soroca privitor la această situație.