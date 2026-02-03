Bacalaureat 2026: mai puțini itemi, mai multă profesionalizare a evaluatorilor

În cadrul unei conferințe de presă, directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare a vorbit despre reducerea numărului de itemi la disciplinele de bază și simplificarea unor subiecte la mai multe materii,  pentru sesiunea de bacalaureat 2026, menite să faciliteze gestionarea timpului de către elevi, fără a diminua nivelul de complexitate al testelor..

Ministerul Educației pune accent pe profesionalizarea evaluatorilor. Deciziile au fost fundamentate pe rezultatele unui experiment inedit desfășurat pe 29 noiembrie 2025, la care au participat peste 1.000 de profesori din întreaga țară, care au rezolvat teste ca și cum ar fi fost elevi. În urma acestui exercițiu, au fost formate 34 de grupe conduse de 35 de experți pentru obținerea „Certificatului de Evaluator Național”. Cei mai buni profesori vor face parte din Comisiile Republicane de Evaluare, asigurând corectitudinea procesului pentru toți elevii. Ministerul a anunțat și calendarul simulărilor pentru elevi. Astef, în perioada 16-18 februarie va avea loc o testare pe eșantion reprezentativ, iar pretestările republicane sunt programate pentru 24 februarie (matematică) și 26 februarie (limba și literatura română pentru alolingvi).

 

 


