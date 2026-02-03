Corupția, în cifre: peste 800 de infracțiuni și prejudicii de peste 43 de milioane de lei, în 2025

În 2025, ofițerii anticorupție au depistat 847 de infracțiuni, dintre care 792 – infracțiuni de corupție și conexe corupției, cel mai frecvent investigate fiind cazurile de corupere activă, arată raportul de activitate al Centrului Național Anticorupție (CNA).

Dintre infracțiunile depistate de CNA, 26 au fost deosebit de grave, 370 grave, 205 mai puțin grave și 246 ușoare. Cele mai frecvente fapte investigate au vizat coruperea activă – 265 de cazuri, coruperea pasivă – 206 cazuri și traficul de influență – 186 cazuri, informează anticoruptie.md

În perioada de raportare, CNA a gestionat 1 597 de cauze penale, dintre care 611 au fost finalizate. În judecată au fost trimise 315 cauze penale, iar 866 de persoane au fost recunoscute în calitate de bănuit.

Prejudiciul stabilit în cauzele penale pornite în anul 2025 a constituit 43,2 milioane de lei, dintre care 22,7 milioane de lei constituie prejudiciul adus statului.

Pe parcursul anului trecut, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a desfășurat investigații financiare paralele în cadrul a 205 cauze penale și a identificat 1 100 de bunuri aparținând la 207 subiecți, fiind emise ordine de înghețare a bunurilor și activelor. Totodată, au fost identificate active ilicite în valoare de peste 723 de milioane de lei.