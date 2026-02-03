Un bărbat a decedat pe un scaun din Soroca: Situația a fost surprinsă de camerele video / VIDEO

Un bărbat de 69 de ani a fost găsit decedat în această dimineață pe un scaun din municipiul Soroca.

Potrivit poliției, cazul a fost raportat în jurul orei 07:40. Un trecător a observat bărbatul inconștient și a alertat imediat autoritățile.

La fața locului au intervenit un echipaj de poliție și ambulanța. Medicii au încercat să verifice starea victimei, însă au fost nevoiți să constate decesul.

În urma examinării preliminare, oamenii legii nu au descoperit semne de moarte violentă pe corpul bărbatului. Circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia urmează să fie stabilite de medicii legiști.

Informațiile au fost confirmate de Svetlana Talpă, ofițer de presă al Inspectoratului de Poliție Soroca.