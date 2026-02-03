Recomandările salvatorilor IGSU pentru siguranță pe timp de ger

În contextul înregistrării temperaturilor scăzute Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor să respecte următoarele măsuri pentru a se proteja și a evita incidentele.

Verificați înainte de utilizare sursele de încălzire, cum ar fi sobele, cazanele și instalațiile electrice sau pe gaz.

Asigurați-vă că sursele de încălzire sunt sigure și funcționale.

Evitați improvizațiile la instalațiile electrice sau de gaz.

Nu suprasolicitați sobele și folosiți doar materiale combustibile pentru care este predestinată soba, cum ar fi lemne și cărbune.

Nu lăsați sobele sau alte surse de căldură nesupravegheate și asigurați-vă că acestea sunt stinse înainte de a părăsi locuința sau de a merge la culcare.

Nu folosiți aragazul sau alte aparate similare ca sursă de încălzit locuința.

Aerisiți periodic încăperile, chiar dacă este frig, pentru a preveni acumularea de monoxid de carbon.

Pentru a preveni înghețarea conductelor, izolați-le corespunzător și lăsați un robinet să picure ușor pentru a menține circulația apei.

Nu supraîncărcați circuitele electrice și evitați utilizarea simultană a mai multor aparate de mare consum la aceeași priză.