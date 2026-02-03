Recomandările salvatorilor IGSU pentru siguranță pe timp de ger

În contextul înregistrării temperaturilor scăzute Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor să respecte următoarele măsuri pentru a se proteja și a evita incidentele.
Siguranța în locuință:
Verificați înainte de utilizare sursele de încălzire, cum ar fi sobele, cazanele și instalațiile electrice sau pe gaz.
Asigurați-vă că sursele de încălzire sunt sigure și funcționale.
Evitați improvizațiile la instalațiile electrice sau de gaz.
Nu suprasolicitați sobele și folosiți doar materiale combustibile pentru care este predestinată soba, cum ar fi lemne și cărbune.
Nu lăsați sobele sau alte surse de căldură nesupravegheate și asigurați-vă că acestea sunt stinse înainte de a părăsi locuința sau de a merge la culcare.
Nu folosiți aragazul sau alte aparate similare ca sursă de încălzit locuința.
Aerisiți periodic încăperile, chiar dacă este frig, pentru a preveni acumularea de monoxid de carbon.
Pentru a preveni înghețarea conductelor, izolați-le corespunzător și lăsați un robinet să picure ușor pentru a menține circulația apei.
Nu supraîncărcați circuitele electrice și evitați utilizarea simultană a mai multor aparate de mare consum la aceeași priză.
Siguranța în aer liber:
Limitați expunerea la frig și evitați deplasările neesențiale în perioadele cu temperaturi foarte scăzute.
Îmbrăcați-vă corespunzător: purtați haine groase în straturi, inclusiv căciulă, mănuși și fulare pentru a proteja extremitățile.
Dacă plecați cu autovehiculul, informați-vă despre condițiile meteo, adaptați viteza și echipați mașina pentru sezonul rece.
Evitați orice deplasare sau activitate pe lacuri, râuri sau alte suprafețe acoperite cu gheață, aceasta poate fi instabilă și periculoasă.
Aveți grijă la deplasările pe jos: folosiți încălțăminte antiderapantă și mergeți cu atenție pe trotuare sau drumuri înghețate.
Informați-vă permanent din surse oficiale despre avertizările meteo și urmați recomandările autorităților.
În caz de situații excepționale și de risc apelați Serviciul de urgență 112.