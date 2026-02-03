Prejudiciile totale de peste 9 milioane de lei au cauzat 10 escroci victimelor lor

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a 10 persoane – 6 bărbați, cu vârste între 38 și 53 de ani, și 4 femei, cu vârste între 43 și 51 de ani, găsite vinovate de comiterea infracțiunilor de escrocherie, trafic de influență, organizarea migrației ilegale.

Pedepsele aplicate de instanță:

Cinci inculpați au fost condamnați, pentru concurs de infracțiuni, la pedepse de 5 ani și 6 luni , 8 și 9 ani de închisoar e, cu amendă de câte 450 000 de lei și interdicția de a administra companii turistice timp de 5 ani. Pedepsele vor fi ispășite în penitenciare de tip semiînchis pentru bărbați și femei.

Un inculpat a fost condamnat la 5 ani de închisoare , cu interdicția de a administra companii turistice timp de 3 ani, executarea pedepsei fiind suspendată condiționat pe un termen de 2 ani, perioadă în care nu trebuie să săvârșească alte infracțiuni.

Doi inculpați au fost liberați de pedeapsă penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție, iar procesul penal împotriva unui inculpat decedat a fost încetat.

Patru societăți comerciale au fost recunoscute vinovate, dintre care trei au fost condamnate cu lichidare, iar în privința uneia procesul penal a fost încetat din cauza expirării termenului de prescripție.

Potrivit materialelor cauzei, o inculpată, în calitate de director al mai multor societăți comerciale din municipiul Chișinău și având rolul de lider al grupului criminal organizat, în perioada 2007-2017, împreună cu soțul său, cu complicii săi – angajați ai firmelor ca administratori, manageri sau agenți de publicitate – și cu alte persoane, inclusiv și cu un avocat, a organizat și condus o activitate infracțională continuă, având scopul obținerii de bunuri materiale ale altor persoane.

Aceștia, prin înșelăciune și abuz de încredere, au indus în eroare sute de persoane, plasând diferite anunțuri în ziarul Makler și pe site-urile publicitare de pe internet, prin care ademeneau și convingeau victimele, oferindu-le servicii precum:

– asigurarea plecării și angajarea legală la muncă în țările Uniunii Europene, perfectarea contractelor în acest sens;

– perfectarea vizelor de intrare și ședere în țările UE care fac parte din regimul Schengen;

– vinderea pachetelor turistice în condiții mai avantajoase față de alți operatori turistici din Republica Moldova.

Ulterior, victimele erau instruite despre cum să se comporte la ambasade și să prezinte documentele, pentru a da impresia că procedura era legală și veridică.

Prin intermediul acestor pretinse servicii, inculpații însușeau între 300 și 5.000 euro de la fiecare victimă, în funcție de serviciu, informează procuratura.md.

Ancheta a stabilit că acțiunile infracționale au fost sistematice, iar firmele conduse de inculpată, nu dețineau licența necesară și nu erau autorizate să presteze astfel de servicii. Au fost prejudiciate peste o sută de persoane, cărora li s-au cauzat pagube materiale considerabile.

Prejudiciile totale cauzate victimelor se ridică la peste 9 milioane de lei.

În ședința de judecată, inculpații nu și-au recunoscut vina, fiecare pledând nevinovat, însă probele administrate au demonstrat responsabilitatea lor pentru faptele imputate.

Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.