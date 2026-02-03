Vaccinarea copiilor în comunitatea romă: bariere și soluții

Rezultatele studiului privind factorii care influențează vaccinarea copiilor în comunitatea romă din Republica Moldova au fost prezentate ieri, 2 februarie, în cadrul unui eveniment organizat de Ministerul Sănătății și UNICEF Moldova.

Studiul arată că subimunizarea copiilor romi nu este determinată de atitudini antivaccinare, ci de factori sistemici precum excluderea, discriminarea și deficiențele de comunicare în interacțiunea cu sistemul de sănătate.

Studiul a fost realizat pe parcursul a opt luni, în anul 2025, în localitățile Soroca și Otaci, în parteneriat cu Uniunea Tinerilor Romi din Republica Moldova „TĂRNĂ ROM”, utilizând o metodologie de cercetare calitativă participativă, bazată pe știința comportamentală și design centrat pe om. Cercetarea a inclus 12 discuții de grup și 30 de interviuri aprofundate cu familii rome, cadre medicale, mediatori comunitari și lideri locali, precum și ateliere participative dedicate identificării soluțiilor.

Rezultatele arată că familiile rome au, în general, încredere în medicină și recunosc importanța vaccinării. Cu toate acestea, experiențele negative repetate conduc frecvent la amânarea sau evitarea vaccinării copiilor.