Fals! CNAS nu alocă 5.000 de lei din fondul social

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) atenționează asupra unei informații false privind alocarea a câte 5.000 de lei din fondul social. Informăm cetățenii că în spațiul public au apărut informații false referitoare la acordarea unor sume de bani persoanelor născute în perioada 1935-2018, în baza unei cereri electronice.

CNAS subliniază că în Republica Moldova NU EXISTĂ un „fond social”. Nu există niciun program oficial care să prevadă alocarea sumelor menționate.

Atenționăm populația să NU acceseze link-uri necunoscute, să NU completeze date personale și să fie vigilenți la astfel de informații false. Această schemă este promovată de persoane rău intenționate cu scopul de a obține acces la datele personale ale cetățenilor și de a comite fraude. Pentru informații sigure și verificate, vă îndemnăm să consultați doar sursele oficiale ale CNAS.