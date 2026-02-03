Fals! CNAS nu alocă 5.000 de lei din fondul social

40

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) atenționează asupra unei informații false privind alocarea a câte 5.000 de lei din fondul social. Informăm cetățenii că în spațiul public au apărut informații false referitoare la acordarea unor sume de bani persoanelor născute în perioada 1935-2018, în baza unei cereri electronice.

 CNAS subliniază că în Republica Moldova NU EXISTĂ un „fond social”. Nu există niciun program oficial care să prevadă alocarea sumelor menționate.
 Atenționăm populația să NU acceseze link-uri necunoscute, să NU completeze date personale și să fie vigilenți la astfel de informații false. Această schemă este promovată de persoane rău intenționate cu scopul de a obține acces la datele personale ale cetățenilor și de a comite fraude. Pentru informații sigure și verificate, vă îndemnăm să consultați doar sursele oficiale ale CNAS.

 


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

