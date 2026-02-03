O, ce veste minunată! Gazul se ieftinește cu 2 lei și 33 de bani!

Astăzi, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a adoptat noi tarie la gazele naturale – un metru cub de gaze va costa 13 lei și 35 de bani, fără TVA, comparativ cu prețul actual de 15 lei și 50 de bani.

Astfel, la tariful reglementat se adaugă TVA, ceea ce înseamnă că prețul final al gazului va fi de 14 lei și 42 de bani pentru un metru cub de gaze, comparativ cu 16 lei și 74 de bani (cu TVA) în prezent, sau o diferență de 2 lei și 33 de bani. Reiterăm că, tariful final aprobat de ANRE este mai mic decât cel solicitat de Energocom, care a inclus în cerere un preț de 14 lei și 12 bani, fără TVA, pentru un metru cub de gaze. Decizia ANRE intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.