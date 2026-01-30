Vot cu scandal la Soroca pentru comisia de concurs din educație: Diana Tanas vs Mihail Ojog / VIDEO

La ședința Consiliului municipal Soroca de ieri, 29 ianuarie 2026, ultimul subiect de pe ordinea de zi a fost printre cele mai dezbătute. Este vorba despre delegarea de către socialiști a colegului lor, Mihail Ojog în componența comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director în instituțiile de învățământ liceal.

Proiectul de decizie a fost elaborat după ce Direcția Învățământ Soroca a solicitat delegarea unui reprezentant al Consiliului local, pentru a fi inclus în componența Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director al Liceului Teoretic „Constantin Stere” din Soroca.

După propunerea socialiștilor, consilierul Victor Spinei a propus ca să fie înaintat cineva din domeniul învățământului, înaintând candidatura Dianei Tanas de la PAS. După care spiritele s-au încins, și în pofida regulamentului, nu s-a mai ținut cont de el. Până la urmă Mihai Ojog a fost ales cu votul majorității PSRM. Ce au spus candidații înaintați, și care sunt argumentele celor de la putere și din opoziție, vedeți în video-ul de mai jos.

VEZI ȘI: