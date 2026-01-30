  Rusia se va abține de la atacuri asupra Ucrainei până la 1 februarie

De către
OdN
-
0
30
Russia and Ukraine flags. War crisis, political conflict. Cracked concrete wall background photo

 Anunțul despre oprirea bombardamentelor în următoarele două zile a fost făcut vineri de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a precizat că decizia a fost luată la solicitarea președintelui american, Donald Trump.

Acesta însă anunțase joi despre un armistițiu energetic pe durata unei săptămâni, invocând temperaturile extrem de scăzute din Ucraina, transmite stiri.md cu referire ipn.md

Speakerul de la Kremlin a menționat că decizia de a sista atacurile în weekend urmărește crearea unor condiții favorabile pentru negocierile de pace. La scurt timp, președintele ucrainean, Vladimir Zelenski, a confirmat că acest subiect a fost discutat și și-a exprimat speranța că înțelegerea va fi respectată.

Potrivit prognozelor meteorologice, săptămâna viitoare temperaturile din capitala Kiev vor coborî până la minus 25 de grade Celsius.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentVot cu scandal la Soroca pentru comisia de concurs din educație: Diana Tanas vs Mihail Ojog / VIDEO
Articolul următorIN MEMORIAM: Alexandra Bruma – floare culeasă prea devreme pentru grădina cerului
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.