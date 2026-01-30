IN MEMORIAM: Alexandra Bruma – floare culeasă prea devreme pentru grădina cerului

Întreaga comunitate școlară a devenit profund îndurerată de decesul prematur a celei care a fost Alexandra Bruma, domiciliată în satul Trifăuți, fiind elevă în clasa a VII-a, la Gimnaziul „Grigore Vieru” din satul Vasilcău, raionul Soroca.

Este floarea culeasă prea devreme pentru grădina cerului. Era un suflet blând, foarte liniștit, o fire mărinimoasă, un îngeraș de o cumințenie extraordinară. Ochii ei, care oglindeau întreg universul, chipul ei senin, care aduna toată lumea copilăriei nu mai sunt în clasele școlii. A lăsat în urma ei suflete îndurerate și enigme misterioase. Corpul didactic al Gimnaziului „Grigore Vieru”, elevii gimnaziului, colegii de clasă și părinții, exprimă sincere condoleanțe familiei și tuturor rudelor care au iubit-o pe Alexandra. Pașii ei pe acest pământ s-au oprit brusc, dar știm că lumina ei va continua să vegheze de dincolo de stele. Dormi în pace, scumpa noastră Sănduța!